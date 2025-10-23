Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान की टी20 टीम में नसीम शाह की वापसी, सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज का भी कमबैक

Pakistan's T20I squad: पाकिस्‍तान की टी20 टीम में तेज गेंदबाज नसीम शाह के साथ स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम की भी वापसी हो गई है। इन दोनों को आगामी टी20 वर्ल्‍ड को देखते हुए टीम में शमिल किया गया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 23, 2025

Pakistan's T20I squad

पाकिस्‍तानी खिलाड़ी नसीम शाह और बाबर आजम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Cricinfo)

Pakistan's T20I squad: पाकिस्‍तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगमी घरेलू टी20 सीरीज के सा‍थ ही श्रीलंका व जि‍म्बाब्वे के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए अपनी टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्‍तान की टी20 टीम में तेज गेंदबाज नसीम शाह के साथ उसके लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम की भी वापसी हो गई है। 15 सदस्यीय टीम में अब्दुल समद की भी वापसी हुई है, जबकि उस्मान तारिक टीम के एकमात्र अनकैप्ड सदस्य हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी, जिसके बाद 17 से 29 नवंबर तक इन्हीं स्थानों पर ट्राई सीरीज भी खेली जाएगी। बाबर और नसीम ने आखिरी बार 2024 के अंत में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे और हाल ही में हुए एशिया कप का हिस्सा नहीं थे। लेकिन, उनकी वापसी से अगले साल चार महीने बाद होने वाले टी20 विश्व कप में उनके चयन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि फखर ज़मान और हारिस रऊफ, सूफियान मोकिम के साथ, केवल रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं।

पाकिस्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आज़म, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेट कीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेट कीपर), उस्मान तारिक। रिजर्व: फखर जमान, हारिस रऊफ, सूफियान मोकिम।

वनडे टीम में फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वापसी

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में तीन वनडे मैच भी खेलेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में श्रीलंका के साथ एक और वनडे सीरीज की मेजबानी करेगा। एकदिवसीय मैचों के लिए नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 16 सदस्यीय टीम की कमान संभालेंगे, जिसमें फैसल अकरम, हारिस रऊफ और विकेटकीपर-बल्लेबाज हसीबुल्लाह की वापसी हुई है।

पाकिस्तान वनडे टीम

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सईम अयूब, सलमान अली आगा।

Published on:

23 Oct 2025 12:29 pm

पाकिस्तान की टी20 टीम में नसीम शाह की वापसी, सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज का भी कमबैक

