दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी, जिसके बाद 17 से 29 नवंबर तक इन्हीं स्थानों पर ट्राई सीरीज भी खेली जाएगी। बाबर और नसीम ने आखिरी बार 2024 के अंत में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे और हाल ही में हुए एशिया कप का हिस्सा नहीं थे। लेकिन, उनकी वापसी से अगले साल चार महीने बाद होने वाले टी20 विश्व कप में उनके चयन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि फखर ज़मान और हारिस रऊफ, सूफियान मोकिम के साथ, केवल रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं।