बाबर आजम तोड़ सकते हैं विराट कोहली का 8 साल पुराना रेकॉर्ड

नई दिल्ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pakistan vs England) के बीच 8 जुलाई से 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। यह सीरीज वर्ल्ड कप सुपर लीग के तहत खेली जाएगी। जहां प्वाइंट्स टेबल में मेजबान इंग्लैंड नंबर-1 और पाकिस्तान नंबर-3 से शुुरुआत करेगी। इस सीरीज के दौरान पाकिस्तानी टीम के युवा कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के पास विराट कोहली (Virat Kohli) का 8 साल पुराना रेकॉर्ड तोड़ने का मौका रहेगा। दरअसल, बतौर एशियाई खिलाड़ी विराट कोहली के नाम सबसे कम 93 पारियों में 4000 रन बनाने का रेकॉर्ड दर्ज है। वहीं बाबर आजम 80 वनडे इंटरनेशनल मैचों की 78 पारियों में अब तक 3808 रन बना चुके हैं। इसमें उन्होंने 13 शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं। उन्हें कोहली के रेकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल 192 रनों की दरकार है।

हाशिम अमला के नाम दर्ज है सबसे कम पारियों में 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 4000 रन बनाने का ओवरऑल रेकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी हाशिम अमला (Hashim Amla) के नाम दर्ज है। अमला ने 81 पारियों में इस उपलब्धि को हासिल किया है।

टूट सकता है विराट का 8 साल पुराना रेकॉर्ड

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वर्ष 2013 में 93 पारियों में 4000 रन बनाने का रेकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया था। उन्होंने यह रेकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ रांची में खेले गए वनडे में हासिल किया था। इस मैच में उन्होंने नाबाद 77 रनों की पारी खेली थी।

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज का शेड्यूल

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच कार्डिफ में 8 जुलाई को जबकि दूसरा 10 जुलाई को लंदन में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे मैच 13 जुलाई को बर्मिंगम में खेला जाएगा।

