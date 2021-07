भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में शानदार प्रदर्शन किया और 4 विकेट से जीत हासिल की। कप्तान मिताली राज ने इस मैच में नाबाद 75 रनों की पारी खेली। जहां मिताली ने बैटिंग करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया तो स्मृति मंधाना की फील्डिंग ने भी सबका दिल जीत लिया। स्मृति मंधाना ने मैच के दौरान एक शानदार कैच पकड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरह से मंधाना ने हवा में डाइव मारकर यह कैच लपका, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।

बाउंड्री के करीब पकड़ा कैच

इंग्लैंड की पारी के दौरान टीम इंडिया की दीप्ति शर्मा ओवर डाल रही थीं। क्रीज पर इंग्लैंड की प्लेयर नताली साइवर बैटिंग कर रही थीं। दीप्ति की एक बॉल पर नताली ने आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट मारा। उन्होंने यह शॉट मिडविकेट की ओर मारा। गेंद हवा में थी और ऐसा लग रहा था कि यह बाउंड्री होने वाली है। तभी स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत ने गेंद की ओर दौड़ लगाई। बाउंड्री के बेहद करीब स्मृति मंधान ने हवा में डाइव लगाकर कैच लपक लिया।

Out of 10, how much would you rate this stunner by Smriti Mandhana? 😍🙌 #ENGvIND #ENGWvINDW pic.twitter.com/M66ivgC88v