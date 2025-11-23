बाबर आजम ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया कमाल, अर्द्धशतक ठोक विराट कोहली की बराबरी की

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और स्टार पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम (Photo Credit - IANS)
PAK vs ZIM, T20I Tri Series 2025: टी-20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आमने-सामने आईं। इस मैच में पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 52 गेंद में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। इस अर्द्धशतक से उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेटर में विराट कोहली (Virat Kohli) के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
दरअसल, टी-20I ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए बाबर आजम ने अपना 38वां अर्द्धशतक लगाया। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रारूप में सर्वाधिक अर्द्धशतक लगाने के विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्द्धशतक का रिकॉर्ड विराट कोहली और बाबर आजम के नाम है। दोनों ने इस प्रारूप में 38-38 अर्द्धशतक लगाए हैं।
बाबर आजम (पाकिस्तान) - 38
विराट कोहली (भारत) - 38
रोहित शर्मा (भारत) - 32
मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) - 30
जोश बटलर (इंग्लैंड) - 28
मोहम्मद वसीम (यूएई) - 28
टी-20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के चौथे मैच में रविवार को पाकिस्तान ने मेहमान जिम्बाब्वे को 69 रन से हराया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान (63 रन, 41 गेंद) और बाबर आजम (74, 52 गेंद) के अर्द्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 19 ओवर में 126 रन पर ऑल आउट हो गई। टी-20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में यह पाकिस्तान की लगातार तीसरी जीत है।
