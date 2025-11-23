बाबर आजम ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया कमाल, अर्द्धशतक ठोक विराट कोहली की बराबरी की

PAK vs ZIM, T20I Tri Series 2025: टी-20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आमने-सामने आईं। इस मैच में पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 52 गेंद में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। इस अर्द्धशतक से उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेटर में विराट कोहली (Virat Kohli) के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।