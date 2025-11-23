मुशफिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट में किया कमाल, रिकी पोंटिंग के बाद ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

आयरलैंड पूरी टीम दूसरी पारी में 291 रन पर ऑल आउट हो गई। इस पारी में कर्टिस कैम्पर 71 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हैरी टैक्टर ने टीम के लिए 50 रनों का योगदान दिया, हालाकि वे आयरलैंड को जीत नहीं दिला सके। इस तरह बांग्लादेश ने यह मुकाबला 271 रन से जीत लिया। बांग्लादेश ने आयरलैंड से पहला टेस्ट पारी और 47 रन से जीता था।