मुशफिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट में किया कमाल, रिकी पोंटिंग के बाद ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

Bangladesh vs Ireland: बांग्लादेश ने आयरलैंड को पहले टेस्ट में पारी और 47 रन से हराया था। वहीं, मेजबान टीम ने दूसरे टेस्ट में आयरलैंड को 271 रन से हराया। इस तरह, बांग्लादेश ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से आयरलैंड का सूपड़ा साफ कर दिया।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 23, 2025

Bangladesh vs Ireland

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड, टेस्ट मैच (Photo Credit - IANS)

Mushfiqur Rahim: बांग्लादेश ने शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में आयरलैंड को 271 रन से हराया। इसी के साथ बांग्लादेश ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से आयरलैंड का सूपड़ा साफ कर दिया। बांग्लादेश की इस जीत के साथ ही अनुभवी विकेट-कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने भी अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है।

दरअसल, 38 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने 100वें टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने के बाद दूसरी पारी में नाबाद अर्द्धशतकीय पारी खेली। इस तरह वे रिकी पोटिंग के बाद 100वें टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

रिकी पोटिंग ने अपने 100वें टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में 120 और नाबाद 130 रन की पारियां खेलकर अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराया था। रिकी पोटिंग ने दोनों इनिंग में शतक लगाकर अनूठा रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बांग्लादेश का विकेट-कीपर बल्लेबाज हासिल करने से चूक गया।

बांग्लादेश ने दिया था 509 रन का लक्ष्य

बांग्लादेश ने सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में आयरलैंड से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। उसने पहली पारी में 476 रन बनाने के बाद आयरलैंड को 265 रन पर रोक 211 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 297 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी और मेहमान टीम को जीत के लिए 509 रन का लक्ष्य दिया।

आयरलैंड पूरी टीम दूसरी पारी में 291 रन पर ऑल आउट हो गई। इस पारी में कर्टिस कैम्पर 71 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हैरी टैक्टर ने टीम के लिए 50 रनों का योगदान दिया, हालाकि वे आयरलैंड को जीत नहीं दिला सके। इस तरह बांग्लादेश ने यह मुकाबला 271 रन से जीत लिया। बांग्लादेश ने आयरलैंड से पहला टेस्ट पारी और 47 रन से जीता था।

23 Nov 2025 07:40 pm

