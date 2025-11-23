जयपुर के SMS स्टेडियम में नहीं खेले जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के मैच? IPL 2025 में हो गई थी ये घटना

राजस्थान रॉयल्स (RR) का अपने कुछ घरेलू मैचों को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से दूर स्थानांतरित करने का निर्णय राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के साथ चल रही असहमति के कारण उत्पन्न हुआ है। RCA के एक अधिकारी ने फ्रेंचाइज़ी के खिलाफ पिछले सीज़न मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, जिसे नकार दिया गया था। राजस्थान रॉयल्स के पास गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में एक वैकल्पिक घरेलू मैदान भी है, जहां वे 2026 सीज़न में कुछ मुकाबलों की मेजबानी करेंगे।