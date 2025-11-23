Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

जयपुर के SMS स्टेडियम में नहीं खेले जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के मैच? IPL 2025 में हो गई थी ये घटना

राजस्थान रॉयल्स अगले आईपीएल सीज़न के लिए अपने होम ग्राउंड को बदलने पर विचार कर रही है। इसके लिए फ्रेंचाइज़ी ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से बातचीत शुरू कर दी है।

Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 23, 2025

Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit- IANS)

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) आईपीएल के अगले सीज़न के लिए अपने घरेलू मैदान को बदल सकता है। इसके लिए उसने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) से बातचीत शुरू कर दी है। इसका खुलासा MCA के सचिव एडवोकेट कमलेश पिसल ने किया है। उन्होंने यह भी बताया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी आईपीएल 2026 में अपने घरेलू मैचों की मेजबानी के लिए संपर्क किया था और उनसे बातचीत जारी है। अब राजस्थान रॉयल्स ने भी हमसे मेजबानी के लिए संपर्क किया है।

कमलेश पिसल ने राजस्थान रॉयल्स को लेकर कहा कि वे हाल ही में पुणे आए थे। उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया और अपने कुछ घरेलू मैच यहां आयोजित करने की इच्छा जताई। अब यह बीसीसीआई पर निर्भर है कि वह स्थल की पुष्टि करे और बताए कि वह आईपीएल 2026 में किसी टीम के मैचों की मेजबानी करेगा।

वहीं, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से पुणे में मेजबानी की इच्छा जताए जाने के बाद महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन इस पर विचार कर रहा है। आने वाले दिनों में इस पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है।

एमसीए के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वे राजस्थान रॉयल्स के प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, जबकि आरसीबी ने 2026 के लिए अपने घरेलू स्थल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल नीलामी तक MCA से समय मांगा है।

RCA से क्या है विवाद?

राजस्थान रॉयल्स (RR) का अपने कुछ घरेलू मैचों को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से दूर स्थानांतरित करने का निर्णय राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के साथ चल रही असहमति के कारण उत्पन्न हुआ है। RCA के एक अधिकारी ने फ्रेंचाइज़ी के खिलाफ पिछले सीज़न मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, जिसे नकार दिया गया था। राजस्थान रॉयल्स के पास गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में एक वैकल्पिक घरेलू मैदान भी है, जहां वे 2026 सीज़न में कुछ मुकाबलों की मेजबानी करेंगे।

Ind vs SA: सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, शतक के साथ हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
क्रिकेट
Ind vs SA 2nd Test Day 2 Highlights

