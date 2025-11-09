वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे बाबर आज़म, फिर भी बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा मैच 8 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। फिर तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने धमाकेदार 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली और सीरीज में जीत हासिल कर ली। तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाए। इसी वजह से टीम 143 रनों पर सिमट गई, बाद में पाकिस्तान ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। टीम के लिए सैम अयूब ने 77 रनों की पारी खेली।