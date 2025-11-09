Patrika LogoSwitch to English

वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे बाबर आज़म, फिर भी बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज

31 साल के बाबर आजम ने 61 टेस्ट में 9 शतक की मदद से 4,366 रन, 137 वनडे में 19 शतक की मदद से 6,336 रन और 131 टी20 में 3 शतक की मदद से 4,302 रन बनाए हैं। बाबर अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में उन्होंने भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 09, 2025

Babar Azam T20i Records

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: IANS)

Babar Azam, Pakistan vs South Africa: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ और पूर्व कप्तान बाबर आज़म ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फैसलाबाद में खेले गए तीसरे वनडे में अपनी 27 रनों की पारी के दौरान बाबर ने 15,000 रन का आंकड़ा छू लिया। अब उनके नाम तीनों फॉर्मेट में कुल 15,004 रन दर्ज हो गए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले बाबर पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज़ बन गए हैं।

15 हज़ार अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बाबर 5वें पाकिस्तानी

31 साल के बाबर आजम ने 61 टेस्ट में 9 शतक की मदद से 4,366 रन, 137 वनडे में 19 शतक की मदद से 6,336 रन और 131 टी20 में 3 शतक की मदद से 4,302 रन बनाए हैं। बाबर अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में उन्होंने भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया।

बाबर का फॉर्मेट-वाइज रिकॉर्ड:

टेस्ट: 61 मैच, 9 शतक, 4,366 रन
वनडे: 137 मैच, 19 शतक, 6,336 रन
T20I: 131 मैच, 3 शतक, 4,302 रन

पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक के पास है, जिन्होंने 20,541 रन बनाए हैं। इस लिस्ट ने दूसरे नंबर पूर्व कप्तान यूनिस खान हैं। यूनिस ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 17,790 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर मोहम्मद युसूफ हैं। युसूफ ने 17,134 रन बनाए हैं। चौथे स्थान पर जावेद मियांदाद हैं जिनके नाम 16,213 रन हैं।

पाकिस्तान के टॉप-5 रन-मशीन:

इंजमाम-उल-हक: 20,541 रन
यूनिस खान: 17,790 रन
मोहम्मद यूसुफ: 17,134 रन
जावेद मियांदाद: 16,213 रन
बाबर आज़म: 15,004 रन (नया जोड़)

कोहली के पास संगकारा को पीछे छोड़ने का मौका

विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 664 मैचों में 34,357 रन ठोके। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने 594 मैच में 28,016 रन बनाए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर भारत के विराट कोहली काबिज हैं, जिनके नाम 553 मैचों में 27,673 रन हैं।

पाकिस्तान ने जीती सीरीज

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा मैच 8 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। फिर तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने धमाकेदार 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली और सीरीज में जीत हासिल कर ली। तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाए। इसी वजह से टीम 143 रनों पर सिमट गई, बाद में पाकिस्तान ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। टीम के लिए सैम अयूब ने 77 रनों की पारी खेली।

