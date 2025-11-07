Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोक रचा इतिहास, इस मामले में हर्शल गिब्स को पछाड़ा, लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

क्विंटन डी कॉक ने इस मैच में 119 गेंदों पर 7 छक्के और 8 चौके जड़ते हुए नाबाद 123 रनों की शानदार पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 22वां शतक था। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में हर्शल गिब्स को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 07, 2025

क्विंटन डिकॉक ने वनडे करियर का 22वां शतक जड़ा (photo - EspnCricInfo)

Quinton de Kock, Pakistan vs South Africa, 2nd ODI पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुक़ाबला फ़ैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के शानदार शतक की मदद से मेजबान पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया।

क्विंटन डिकॉक ने हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा

क्विंटन डिकॉक ने इस मैच में 119 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके की मदद से नाबाद 123 रनों की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 22वां शतक था। इसके साथ ही डिकॉक ने दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ दिया, जो अब तक 21 शतकों के साथ इस सूची में थे। इस उपलब्धि के साथ वे अब दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के इतिहास में हाशिम आमला (27 शतक) और एबी डिविलियर्स (25 शतक) के बाद तीसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज

हर्शल गिब्स दक्षिण अफ्रीका के सफलतम सलामी बल्लेबाज रहे हैं। गिब्स ने 248 वनडे की 240 पारियों में 21 शतक की बदौलत 8,094 रन बनाए। डीविलियर्स ने 223 वनडे में 25 शतक की मदद से 9,427 और हाशिम अमला ने 181 वनडे में 27 शतक सहित 8,113 रन बनाए। डिकॉक अभी 32 साल के हैं। ऐसे में उनके पास वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजन बनाने का सुनहरा मौका है।

सबसे तेज 22 शतक लगाने वाले बल्लेबाज

क्विंटन डी कॉक वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 22 शतक लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 157 पारियों में हासिल किया और इस दौरान सचिन तेंदुलकर तथा रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में डी कॉक से आगे दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला, भारत के विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर हैं। विकेटकीपर के तौर पर वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के विश्व रिकॉर्ड से अब डी कॉक महज एक कदम दूर हैं। 22 शतकों के साथ वह दूसरे स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका के महान विकेटकीपर कुमार संगकारा 23 शतकों के साथ शीर्ष पर काबिज हैं।

संन्यास से वापसी की कहानी

डिकॉक ने 2023 वनडे विश्व कप के बाद वनडे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। हालांकि, अगला वनडे विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित होने वाला है, और यही संभवत: उनकी वापसी का मुख्य कारण है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू मैदान पर विश्व कप जीतने की दक्षिण अफ्रीका की महत्वाकांक्षा को डिकॉक की वापसी और मजबूती प्रदान करेगी। डिकॉक न केवल एक कुशल विकेटकीपर हैं, बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। 2013 से 2025 तक के अपने वनडे करियर में डिकॉक ने 157 मैच खेले हैं, जिसमें 22 शतकों की मदद से कुल 6,956 रन बनाए हैं। उनका औसत और स्ट्राइक रेट हमेशा से प्रभावशाली रहा है, जो उन्हें टीम के लिए अमूल्य बनाता है।

ये भी पढ़ें

IND vs AUS: गेंदबाजी कर रहे इस खिलाड़ी पर भड़के सूर्यकुमार यादव, कैमरे के सामने लगा दी क्लास, पढ़ें पूरा मामला
क्रिकेट
India vs Australia T20

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 09:18 am

Hindi News / Sports / Cricket News / क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोक रचा इतिहास, इस मामले में हर्शल गिब्स को पछाड़ा, लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026: अहमदाबाद में फिर खेला जाएगा वर्ल्ड कप फाइनल, इन पांच शहरों को भी म‍िली मेजबानी, बेंगलुरु और लखनऊ का नाम गायब

Narendra Modi Stadium Ahmedabad (Photo Credit-IANS)
क्रिकेट

IND vs PAK Live Streaming: हांगकांग सिक्सेस में भारत -पाकिस्तान के बीच मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

क्रिकेट

WPL 2026 Retention: लॉरा वोलवार्ड, मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा जैसे दिग्गज रिलीज, देखें रिटेन किए गए सभी खिलाड़ियों की लिस्ट, फ्रेंचाईजियों के पास बचा इतना पर्स

WPL Cricket Match
क्रिकेट

IND vs AUS: गेंदबाजी कर रहे इस खिलाड़ी पर भड़के सूर्यकुमार यादव, कैमरे के सामने लगा दी क्लास, पढ़ें पूरा मामला

India vs Australia T20
क्रिकेट

टीम इंडिया में नहीं चल रहा सब ठीक? जिसकी सूर्या ने की तारीफ, उसपर अक्षर पटेल ने उठाए सवाल

Axar Patel and Suryakumar yadav
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.