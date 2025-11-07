क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोक रचा इतिहास, इस मामले में हर्शल गिब्स को पछाड़ा, लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

डिकॉक ने 2023 वनडे विश्व कप के बाद वनडे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। हालांकि, अगला वनडे विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित होने वाला है, और यही संभवत: उनकी वापसी का मुख्य कारण है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू मैदान पर विश्व कप जीतने की दक्षिण अफ्रीका की महत्वाकांक्षा को डिकॉक की वापसी और मजबूती प्रदान करेगी। डिकॉक न केवल एक कुशल विकेटकीपर हैं, बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। 2013 से 2025 तक के अपने वनडे करियर में डिकॉक ने 157 मैच खेले हैं, जिसमें 22 शतकों की मदद से कुल 6,956 रन बनाए हैं। उनका औसत और स्ट्राइक रेट हमेशा से प्रभावशाली रहा है, जो उन्हें टीम के लिए अमूल्य बनाता है।