मोहम्मद शमी के साथ फिर नाइंसाफी, ऋषभ पंत की वापसी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान

भारतीय चयनकर्ताओं ने एक बार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने भारत के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च 2025 में खेला था। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम में भी जगह नहीं दी गई थी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक टीवी कार्यक्रम में उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए थे। इस पर मोहम्मद शमी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि टखने की सर्जरी के बाद पूरी तरह फिट हैं और सभी फॉर्मेंट में खेलने को तैयार हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दो मैच में 15 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, हालांकि तीसरे मुकाबले में वह कोई विकेट नहीं ले सके थे।