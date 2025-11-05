Patrika LogoSwitch to English

मोहम्मद शमी के साथ फिर नाइंसाफी, ऋषभ पंत की वापसी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान

India vs South Africa Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 14 से 18 नवंबर तक कोलकाता और 22 से 26 नवंबर तक गुवाहाटी में खेले जाएगा।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 05, 2025

Mohammed Shami

मोहम्मद शमी, तेज गेंदबाज, भारत (Photo Credit - IANS)

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टेस्ट टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है, जबकि मोहम्मद शमी को चयनकर्ताओं ने एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया है। भारतीय टेस्ट टीम की कमान जहां शुभमन गिल के हाथों में होगी, वहीं ऋषभ पंत को उप-कप्तान बनाया गया है।

एन जगदीशन की जगह ऋषभ पंत की वापसी

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई पिछली सीरीज में ऋषभ पंत की जगह एन जगदीशन को जगह दी गई थी। लेकिन इंग्लैंड सीरीज के दौरान लगी चोट से उबरने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में उनकी वापसी हुई है। वहीं ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल अपना स्थान बचाए रखने में सफल रहे हैं।

प्रसिद्ध कृष्णा बाहर, आकाश दीप की हुई एंट्री

भारतीय चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी जगह भारतीय टीम में आकाश दीप की वापसी हुई है। भारत की तरफ से ओपनिंग जोड़ी के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे। भारतीय तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आकाश दीप के कंधों पर होगी।

मोहम्मद शमी एक बार फिर नजरंदाज

भारतीय चयनकर्ताओं ने एक बार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने भारत के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च 2025 में खेला था। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम में भी जगह नहीं दी गई थी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक टीवी कार्यक्रम में उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए थे। इस पर मोहम्मद शमी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि टखने की सर्जरी के बाद पूरी तरह फिट हैं और सभी फॉर्मेंट में खेलने को तैयार हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दो मैच में 15 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, हालांकि तीसरे मुकाबले में वह कोई विकेट नहीं ले सके थे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर और उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।

तिलक वर्मा को बनाया गया भारत-ए का कप्तान

भारतीय चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ राजकोट में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत-ए की टीम का भी ऐलान कर दिया है। इस टीम का कप्तान तिलक वर्मा को कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ को उप-कप्तान बनाया गया है। विकेट-कीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन और प्रभसिमरन सिंह को भारत-ए टीम में जगह दी गई है। दक्षिण अफ्रीका-ए और भारत-ए के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें राजकोट में क्रमशः 13, 16 और 19 नवंबर को आमने-सामने होंगी।

दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत-ए टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

Updated on:

05 Nov 2025 07:12 pm

Published on:

05 Nov 2025 06:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद शमी के साथ फिर नाइंसाफी, ऋषभ पंत की वापसी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान

