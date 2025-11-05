IND vs AUS: चौथे टी20 में भी नहीं चला शुभमन गिल का बल्ला, तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

IND vs AUS 4th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला गोल्ड कोस्ट में गुरुवार को खेला जाएगा। इस मुकाबले में जब शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, तो उनपर अच्छी पारी खेलने का दबाव होगा। शुभमन गिल आखिरी 13 पारियों से अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। गिल ने साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी अर्धशतक जड़ा था। अगर बचे हुए दोनों मुकाबलों में गिल का बल्ला नहीं चलता और वह बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, तो टी20 रैंकिंग में भी उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा और अगली सीरीज में सेलेक्टर्स किसी और को मौका दे सकते हैं।