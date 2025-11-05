IND vs AUS: चौथे टी20 में भी नहीं चला शुभमन गिल का बल्ला, तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

शुभमन गिल, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
IND vs AUS 4th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला गोल्ड कोस्ट में गुरुवार को खेला जाएगा। इस मुकाबले में जब शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, तो उनपर अच्छी पारी खेलने का दबाव होगा। शुभमन गिल आखिरी 13 पारियों से अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। गिल ने साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी अर्धशतक जड़ा था। अगर बचे हुए दोनों मुकाबलों में गिल का बल्ला नहीं चलता और वह बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, तो टी20 रैंकिंग में भी उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा और अगली सीरीज में सेलेक्टर्स किसी और को मौका दे सकते हैं।
शुभमन गिल ने कैनबरा में खेले गए पहले मुकाबले में नाबाद 37 रन की पारी खेली थी लेकिन वह मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे मुकाबले में वह 5 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे टी20 में गिल सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए थे लेकिन टीम इंडिया ने मैच जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। इससे पहले एशिया कप 2025 में भी गिल कुछ खास नहीं कर पाए थे और 7 मैचों में सिर्फ 112 रन बना पाए थे।
गिल ताजा जारी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 30वें स्थान पर हैं। वह वनडे की रैंकिंग में भी लगातार नीचे की ओर खिसक रहे हैं। 22 अक्टूबर को पहले स्थान पर रहने वाले गिल, आज ताजा जारी वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। बता दें कि भारतीय टीम गोल्ड कोस्ट के क्विन्सलैंड में पहली बार क्रिकेट मैच खेलने उतरेगी। यहां ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम ने भी अब तक दो टी20 मुकाबले ही खेले हैं। उन्होंने आखिरी मैच यहां 2022 में खेला था। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मैदान नया जैसा ही है।
टीम इंडिया ने होबार्ट में खेले गए टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की थी। उससे पहले मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 4 विकेट से हराकर 1-0 से बढ़त हासिल की थी, जबकि सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में खेला गया था और बारिश की वजह से रद्द हो गया था।
