IND vs AUS: गोल्ड कोस्ट में पहली बार खेलने उतरेगी टीम इंडिया, जानें कैसा रहा है यहां ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला गोल्ड कोस्ट के क्विन्सलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम पहली बार खेलने उतरेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 05, 2025

IND vs AUS

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज (फोटो- IANS)

India vs Australia 4th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को खेला जाएगा। इस मैच में दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया को इस पिच का अनुभव नहीं है, क्योंकि वो पहली बार इस मैदान पर उतरेगी। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था और दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया को जीत मिली थी और अब सीरीज बराबरी पर है।

गोल्ड कोस्ट में भारतीय टीम ने आज तक किसी फॉर्मेट का कोई मुकाबला नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां सिर्फ 2 टी20 मैच ही खेल सकी है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर साल 2018 में खेलने उतरी थी, जहां उसे साउथ अफ्रीका से 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया फिर इस मैदान पर उतरी और वेस्टइंडीज को हराकर पहली जीत हासिल की। 7 साल के अंतराल में ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरी बार इस मैदान पर उतरने जा रही है। ऐसे में भारतीय टीम की तरह उसे भी इस पिच का ज्यादा अनुमान नहीं होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार टीम इंडिया को 2018-19 में हराया था। उसके बाद से दोनों टीमों के बीच खेली गई टी20 द्वीपक्षीय सीरीज में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला है। इस सीरीज में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने वापसी की और अब अगले दोनों मुकाबलों को जीतकर सीरीज हासिल करना चाहेगी।

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश फिलिप, तनवीर सांघा और महली बियर्डमैन।

भारत की टी20 टीम

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा।

Published on:

05 Nov 2025 03:33 pm

