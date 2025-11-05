IND vs AUS: गोल्ड कोस्ट में पहली बार खेलने उतरेगी टीम इंडिया, जानें कैसा रहा है यहां ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

गोल्ड कोस्ट में भारतीय टीम ने आज तक किसी फॉर्मेट का कोई मुकाबला नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां सिर्फ 2 टी20 मैच ही खेल सकी है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर साल 2018 में खेलने उतरी थी, जहां उसे साउथ अफ्रीका से 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया फिर इस मैदान पर उतरी और वेस्टइंडीज को हराकर पहली जीत हासिल की। 7 साल के अंतराल में ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरी बार इस मैदान पर उतरने जा रही है। ऐसे में भारतीय टीम की तरह उसे भी इस पिच का ज्यादा अनुमान नहीं होगा।