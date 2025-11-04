Patrika LogoSwitch to English

2 महीने में 5वीं बार होने जा रहा IND vs PAK, इस बार युवाओं पर 12 साल के सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी

IND A vs PAK A: दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार आईपीएल 2025 के स्टार वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या भी खेलते नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

Saksham Agrawal

Nov 04, 2025

Jitesh sharma leading india a in emerging asia cup 2025

कुलदीप यादव और जितेश शर्मा (फोटो- IANS)

Emerging Asia Cup 2025 IND vs PAK: इमर्जिंग एशिया कप 2025 के लिए BCCI ने 15 सदस्यीय भारत A टीम का ऐलान कर दिया है। 14 नवंबर को शुरु होने जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 16 नवंबर को खेला जाएगा। पिछले साल तिलक वर्मा की कप्तानी में भारत A ने यह टूर्नामेंट खेला था लेकिन सुपर 4 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हारने के बाद टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी थी। आखिरी बार 2013 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में इंडिया अंडर 23 टीम ने यह टूर्नामेंट जीता था, जो वनडे फॉर्मेट में खेला गया था।

एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित इमर्जिंग एशिया कप (Emerging Asia Cup 2025) को राइजिंग स्टार्स एशिया कप (Rising Stars Asia Cup) के नाम से भी जाना जाएगा। इस टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और ओमान के बीच खेला जाएगा। 23 नवंबर को खेले जाने वाले फाइनल समेत सभी मुकाबले कतर के दोहा में खेले जाएंगे। इस टी20 टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप B में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें हैं, वहीं ग्रुप A में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग हैं।

2 महीने में 5वीं बार भारत-पाक मैच

इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच मुकाबला 16 नवंबर को खेला जाएगा। सितंबर में खेले गए एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल समेत 3 मैच खेले थे। इसके बाद 5 अक्टूबर को खेले गए महिला क्रिकेट विश्व कप के लीग मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर एकतरफा जीत दर्ज की। भारतीय फैंस को उम्मीद रहेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखते हुए इस बार इंडिया ए देशवासियों को जश्न मनाने का मौका दे।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत A

प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उप-कप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान और विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार, युद्धवीर सिंह, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर) और सुयश शर्मा।

स्टैंडबाय खिलाड़ी: गुरनूर बरार, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी और शेख रशीद।

12 साल से जारी कप का इंतजार

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2013 में भारतीय टीम ने टूर्नामेंट जीता था। इसके बाद 2018 और 2023 में टीम फाइनल तक पहुंचने में तो कामयाब रही लेकिन 2018 में श्रीलंका और 2023 में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें 2-2 बार खिताब अपने नाम कर चुकी हैं, वहीं भारत और डिफेंडिंग चैम्पियन अफगानिस्तान ने 1-1 बार जीत का स्वाद चखा है।

India vs Pakistan महामुकाबला देखने के लिए हो जाइये तैयार, इसी हफ्ते होगी भिड़ंत, नोट कर लीजिये तारीख
क्रिकेट
India vs Pakistan in Hong Kong Sixes 2025

