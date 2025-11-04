2 महीने में 5वीं बार होने जा रहा IND vs PAK, इस बार युवाओं पर 12 साल के सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी

Emerging Asia Cup 2025 IND vs PAK: इमर्जिंग एशिया कप 2025 के लिए BCCI ने 15 सदस्यीय भारत A टीम का ऐलान कर दिया है। 14 नवंबर को शुरु होने जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 16 नवंबर को खेला जाएगा। पिछले साल तिलक वर्मा की कप्तानी में भारत A ने यह टूर्नामेंट खेला था लेकिन सुपर 4 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हारने के बाद टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी थी। आखिरी बार 2013 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में इंडिया अंडर 23 टीम ने यह टूर्नामेंट जीता था, जो वनडे फॉर्मेट में खेला गया था।