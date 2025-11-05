IND vs SA: फिर टूटी मोहम्मद शमी की उम्मीदें, अर्शदीप भी ड्रोप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे ये 15 खिलाड़ी

मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)
Team India Squad for Test Series Against South Africa: चोट से उबरकर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) वापसी के लिए तैयार हैं। वह इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे और बीच सीरीज से ही बाहर होना पड़ा था। हालांकि पंत अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विकेट के पीछे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए बुधवार को सेलेक्टर्स ने भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें उनकी वापसी हो गई है। हालांकि मोहम्मद शमी को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है और अर्शदीप सिंह को बाहर किया गया है।
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर और उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के शुरुआती 3 मुकाबलों में 15 विकेट चटका दिए हैं और इस सीजन के टॉप 10 गेंदबाजों में बने हुए हैं। शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भी जगह नहीं मिली थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नाराजगी भी जताई थी और बताया था कि वह पूरी तरह फिट हैं और टीम में वापसी के लिए बेताब हैं।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में 14 नवंबर से खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज भी खेलनी है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग