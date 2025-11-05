IND vs SA: फिर टूटी मोहम्मद शमी की उम्मीदें, अर्शदीप भी ड्रोप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे ये 15 खिलाड़ी

Team India Squad for Test Series Against South Africa: चोट से उबरकर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) वापसी के लिए तैयार हैं। वह इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे और बीच सीरीज से ही बाहर होना पड़ा था। हालांकि पंत अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विकेट के पीछे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए बुधवार को सेलेक्टर्स ने भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें उनकी वापसी हो गई है। हालांकि मोहम्मद शमी को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है और अर्शदीप सिंह को बाहर किया गया है।