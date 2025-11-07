Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: गेंदबाजी कर रहे इस खिलाड़ी पर भड़के सूर्यकुमार यादव, कैमरे के सामने लगा दी क्लास, पढ़ें पूरा मामला

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान पर नाराज़ होते हुए दिखाई दिये। आमतौर पर शांत स्वभाव के लिए जाने -जाने वाले सूर्य ऑलराउंडर शिवम दुबे पर भड़का गए।

3 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Nov 07, 2025

India vs Australia T20

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव शिवम दुबे पर भड़का गए। (photo - EspnCricInfo)

India vs Australia 4th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुक़ाबला क्वीन्सलैंड के कैरारा ओवल में खेला गया। इस मुक़ाबले में भारत ने जोरदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। भारत इस बढ़त के बाद अब सीरीज नहीं गंवा सकता और उसकी कोशिश अंतिम मैच जीतकर सीरीज कब्जाने की रहेगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच में सीरीज बराबर करने के लक्ष्य के साथ उतरेगा

शिवम दुबे से हुई बड़ी गलती

इस मैच के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान पर नाराज़ होते हुए दिखाई दिये। आमतौर पर शांत स्वभाव के लिए जाने -जाने वाले सूर्य ऑलराउंडर शिवम दुबे पर भड़का गए। यह घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई। मेजबान टीम 168 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, जब शिवम दुबे ने टिम डेविड को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया।

सूर्यकुमार यादव इस वजह से हुए नज़र

इसके बाद अगली दो गेंद उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को डॉट फेंकी, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर और प्रेशर बढ़ गया। लेकिन फिर आखिरी गेंद ऑफ-स्टंप के बाहर एक शॉर्ट फेंक दी। जिसे स्टोइनिस ने आसानी से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए मार दिया। यह देख सूर्यकुमार भड़क गए और दुबे की क्लास लगा दी। इस चौके ने स्टोइनिस पर दवाब कम का दिया। हालांकि इसके बावजूद वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाये और 19 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हो गए।

भारत ने ऐसे हासिल की जीत

मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में आठ विकेट पर 167 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.2 ओवर में मात्र 119 रन पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 37 जोड़े। कप्तान मिचेल मार्श ने 30 और मैथ्यू शॉर्ट ने 25 रन बनाये।

अक्षर पटेल को मिला प्लेयर ऑफ द मैच'

ऑस्ट्रेलिया एक समय दो विकेट पर 70 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के सामने उसने अपने अंतिम आठ विकेट 49 रन जोड़कर गंवा दिये। सुंदर ने तीन विकेट निकाले जबकि अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने दो-दो विकेट लिये। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला। अक्षर पटेल को नाबाद 21 रन बनाने और दो विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

भारत की धीमी बल्लेबाजी

इससे पहले आज यहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े। सातवें ओवर में एडम जम्पा ने अभिषेक शर्मा को आउटकर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए 28 रनों की पारी खेली।

निचले बल्लेबाजों ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया

भारत का दूसरा विकेट 12वें ओवर में शिवम दुबे के रूप में गिरा। उन्हें नेथन एलिस ने बोल्ड आउट किया। दुबे ने 18 ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाते हुए 22 रन बनाये। इसके बाद एलिस ने 15वें ओवर में शुभमन गिल को बोल्डकर भारत के स्कोर पर अंकुश लगाने का काम किया। शुभमन गिल ने 39 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए 46 रन बनाये। अगले ही ओवर में जेवियर बार्टलेट ने सूर्यकुमार यादव को अपना शिकार बना लिया।

सूर्यकुमार यादव ने 10 गेंदों में दो छक्के लगाते हुए 20 रन बनाये। तिलक वर्मा (पांच) जितेश शर्मा (तीन), वॉशिंगटन सुंदर (12) और अर्शदीप सिंह (शून्य) पर आउट हुये। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 167 रनों का स्कोर खड़ा किया। जो अंतत: मैच विजयी साबित हुआ। अक्षर पटेल 11 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए नेथन एलिस और एडम जम्पा ने तीन-तीन विकेट लिये। जेवियर बार्टलेट और मार्कस स्टॉयनिस ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

एक क्रिकेटर श्रीनिवासन से कैसे बना वाशिंगटन सुंदर? इसके पीछे की कहानी है बेहद दिलचस्प
क्रिकेट
Washington Sunder

Updated on:

07 Nov 2025 07:45 am

Published on:

07 Nov 2025 07:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: गेंदबाजी कर रहे इस खिलाड़ी पर भड़के सूर्यकुमार यादव, कैमरे के सामने लगा दी क्लास, पढ़ें पूरा मामला

