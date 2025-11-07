IND vs AUS: गेंदबाजी कर रहे इस खिलाड़ी पर भड़के सूर्यकुमार यादव, कैमरे के सामने लगा दी क्लास, पढ़ें पूरा मामला

India vs Australia 4th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुक़ाबला क्वीन्सलैंड के कैरारा ओवल में खेला गया। इस मुक़ाबले में भारत ने जोरदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। भारत इस बढ़त के बाद अब सीरीज नहीं गंवा सकता और उसकी कोशिश अंतिम मैच जीतकर सीरीज कब्जाने की रहेगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच में सीरीज बराबर करने के लक्ष्य के साथ उतरेगा