सुंदर ने 3 रन देकर चटकाए 3 विकेट और 119 पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट में भारत की धमाकेदार जीत

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो-IANS)
India vs Australia 4th T20 Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गोल्ड कोस्ट में टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया, जहां मेहमान टीम के गेंदबाजों ने कंगारुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 167 रन बनाए। 168 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 119 रन पर ढेर हो गई। सुंदर ने 3 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो अक्षर पटेल और शिवम दुबे को भी 2-2 सफलता मिली।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहली बाद इस मैदान पर उतरी भारतीय टीम को मिली जुली शुरुआत मिली। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े। अभिषेक 21 गेंद पर 28 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद निरंतर अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। हालांकि शुभमन गिल 39 गेंद पर 46 रन की धीमी पारी का महत्व तब पता चला, जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी।
इसके अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 22, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 20 और अक्षर पटेल ने नाबाद 21 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए तो एडम जांपा ने 3 विकेट लिए लेकिन 45 रन लुटा दिए। बार्टलेट और स्टॉयनिस को भी 1-1 सफलता मिली।
167 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैट शॉर्ट 25, जोश इंग्लिस 12 और कप्तान मिचेल मार्श 30 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। अगले 3 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार करने में तो सफल रहे लेकिन कोई भी 20 रन तक नहीं पहुंच सका। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती के बाद वाशिंगटन सुंदर ने आखिरी ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की। सुंदर ने 8 गेंदों में 3 रन देकर 3 विकेट लिए, तो अक्षर पटेल और शिवम दुबे को 2-2 सफलता मिली। वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिले।
