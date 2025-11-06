सुंदर ने 3 रन देकर चटकाए 3 विकेट और 119 पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट में भारत की धमाकेदार जीत

167 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैट शॉर्ट 25, जोश इंग्लिस 12 और कप्तान मिचेल मार्श 30 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। अगले 3 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार करने में तो सफल रहे लेकिन कोई भी 20 रन तक नहीं पहुंच सका। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती के बाद वाशिंगटन सुंदर ने आखिरी ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की। सुंदर ने 8 गेंदों में 3 रन देकर 3 विकेट लिए, तो अक्षर पटेल और शिवम दुबे को 2-2 सफलता मिली। वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिले।