एक क्रिकेटर श्रीनिवासन से कैसे बना वाशिंगटन सुंदर? इसके पीछे की कहानी है बेहद दिलचस्प

​दुर्भाग्य से, एम सुंदर को सहारा देने वाले पीडी वॉशिंगटन का साल 1999 में निधन हो गया। एम सुंदर इस सदमे से उबर नहीं पाए थे। ​कुछ ही महीनों बाद, एम सुंदर के घर एक बेटा पैदा हुआ। हिंदू रिवाजों के अनुसार, बच्चे के कान में उसका नाम बताना था। एम सुंदर ने पहले उसका नाम 'श्रीनिवासन सुंदर' रखा, लेकिन तुरंत उनका मन बदल गया। उन्होंने बच्चे के कान में 'वाशिंगटन सुंदर' बोला। उन्होंने सोचा कि उस इंसान का नाम हमेशा जिंदा रहना चाहिए, जिसने उनके मुश्किल समय में मदद की। जो उनके लिए भगवान के समान था। इसलिए उस महान व्यक्ति की याद में उन्होंने अपने बेटे का नाम 'वाशिंगटन' रखने का फैसला किया। यह उनके मेंटर पीडी वॉशिंगटन को एम सुंदर की सच्ची श्रद्धांजलि थी।