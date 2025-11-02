बाबर आजम की जोरदार वापसी, तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, टी20 में ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बल्लेबाज बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा (Photo Credit- IANS)
Babar Azam broke Virat Kohli record: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुक़ाबला लाहोर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आज़म का बल्ला जमकर बोला। बाबर ने 47 गेंद पर 68 रनों की पारी खेली। लंबे समय से फॉर्म की तलाश में जूझ रहे बाबर के लिए यह पारी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी के साथ उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
इस अर्धशतक के साथ बाबर आजम अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया यह अर्धशतक उनके टी20 करियर का 37वां अर्धशतक और कुल 40वां पचास प्लस स्कोर था। इससे उन्होंने विराट कोहली के 39 पचास प्लस स्कोर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। बाबर ने यह उपलब्धि मात्र 124 पारियों में हासिल की, जबकि विराट ने इसे 117 पारियों में बनाया था।
भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय टी20 में 37 बार 50+ रन की पारी खेली है। रोहित और कोहली दोनों अब अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इस सूची में चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने अब तक 31 बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर संन्यास के बावजूद पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने 29 बार अंतरराष्ट्रीय टी20 में 50+ स्कोर किया है।
इसके अलावा, सीरीज के दूसरे टी20 मैच में ही बाबर ने अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया था। बाबर ने 131 मैचों की 124 पारियों में 39.83 की शानदार औसत से 4302 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, रोहित शर्मा ने 159 मैचों की 151 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन जोड़े हैं।
