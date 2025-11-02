बाबर आजम की जोरदार वापसी, तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, टी20 में ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

Babar Azam broke Virat Kohli record: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुक़ाबला लाहोर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आज़म का बल्ला जमकर बोला। बाबर ने 47 गेंद पर 68 रनों की पारी खेली। लंबे समय से फॉर्म की तलाश में जूझ रहे बाबर के लिए यह पारी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी के साथ उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।