Virat Kohli jersey number-18: ऋषभ पंत की अगुवाई में भारत ए गुरुवार 30 अक्‍टूबर से बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दो मैचों की सीरीज का पहला चार दिवसीय मैच खेल रही है। जब कप्‍तान पंत इस मैच में मैदान पर उतरे तो सभी चौंक गए, क्‍यों‍कि इस दौरान उन्‍होंने अपनी 17 नंबर की जर्सी नहीं, बल्कि विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 पर रखी थी। माना जा रहा है कि अब ये नंबर खाली है और अब पंत ही इस नंबर के साथ आगे अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में भी नजर आ सकते हैं। क्‍योंकि कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।