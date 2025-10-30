भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
Virat Kohli jersey number-18: ऋषभ पंत की अगुवाई में भारत ए गुरुवार 30 अक्टूबर से बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दो मैचों की सीरीज का पहला चार दिवसीय मैच खेल रही है। जब कप्तान पंत इस मैच में मैदान पर उतरे तो सभी चौंक गए, क्योंकि इस दौरान उन्होंने अपनी 17 नंबर की जर्सी नहीं, बल्कि विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 पर रखी थी। माना जा रहा है कि अब ये नंबर खाली है और अब पंत ही इस नंबर के साथ आगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी नजर आ सकते हैं। क्योंकि कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
बता दें कि ऋषभ पंत 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय रेड बॉल मैचों में भारत ए की कप्तानी करेंगे। जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में पैर की अंगुली में फ्रैक्चर से उबरने के बाद वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापस लौट आए हैं। अब उनकी नजर भारत की सीनियर टेस्ट क्रिकेट टीम में अपनी जगह फिर से हासिल करने पर होंगी। बीसीसीआई ने इन दोनों मैचों के लिए दो अलग-अलग टीम घोषित की हैं, जिनमें सरफराज खान को जगह नहीं दी गई है। साई सुदर्शन को पंत का डिप्टी बनाया गया है।
मैच की बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। साउथ अफ्रीका ए ने अपनी पहली पारी में पहले दिन खबर लिखे जाने तक 39 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 153 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। अफ्रीकी टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसने 3.1 ओवर में महज 6 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज लेसेगो सेनोक्वाने का विकेट गंवा दिया। सेनोक्वाने बगैर खाता खोले अंशुल कंबोज की गेंद को आयुष म्हात्रे के हाथों में थमा बैठे।
इसके बाद अफ्रीकी टीम को दूसरा झटका लंच के बाद 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर 136 के स्कोर पर ज़ुबैर हमज़ा को गुरनूर बरार ने विकेट के पीछे पंत के हाथों कैच कराकर दिया। हमजा ने 66 रन बनाए। खबर लिखे जाने तक ओपनर जॉर्डन हरमन 64 और कप्तान मार्क्स एकरमैन 5 रन बनाकर खेल रहे थे।
