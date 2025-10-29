ऋषभ पंत को लेकर गुड न्यूज, चोट से उबरने के बाद इस मुकाबले से क्रिकेट मैदान पर होने जा रही वापसी

Rishabh Pant (Photo Credit - IANS)
IND-A vs SA-A, 1st Unofficial Test: चोट से उबरने के बाद स्टार भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Rant) की क्रिकेट मैदान पर वापसी होने जा रही है। दरअसल, बेंगलुरु में गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ शुरू हो रहे पहले चार दिवसीय अनाधिकारिक टेस्ट में भारत-ए की ओर से ऋषंभ बतौर कप्तान नजर आएंगे। ऋषभ पंत करीब तीन महीने बाद वापसी कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान भारत की तरफ से खेलते हुए उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से वह दूर चल रहे।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इससे पहले भारत-ए और दक्षिण-ए की ओर से खिलाड़ी अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर अपनी तैयारियों को परखेंगे। ये दोनों अनाधिकारिक टेस्ट बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर होगा। ऋषभ पंत इस मुकाबले के जरिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों में वापसी कर सकते हैं। वह युवा विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की जगह ले सकते हैं।
प्रैक्टिस सेशन के बाद बी साई सुदर्शन ने ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर कहा कि वह वास्तव में फिट नजर आ रहे हैं। वह पहले से अधिक फिट दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो पहले से कही अधिक फिट, मज़बूत और निर्भीक नजर आ रहे हैं।
भारत-ए- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), बी साई सुदर्शन (उप कप्तान), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेट-कीपर), देवदत्त पडिक्कल, रखलील अहमद, गुरनूर बरार, अंशुल कंबोज, जत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, मानव सुथार, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन।
दक्षिण अफ्रीका-ए - मार्केस एकरमैन, ओकुहले सेले, जुबैर हमजा, टेम्बा बावुमा ( सिर्फ दूसरे मैच के लिए), जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, रिवाल्डो मूनसामी, त्शेपो मोरेकी, काइल सिमंड्स, त्सेपो नदवांडवा, जेसन स्मिथ, तियान वान वुरेन, कोडी यूसुफ, मिहलाली मपोंगवाना, लेसेगो सेनोकवाने, प्रेनेलन सुब्रायेन।
