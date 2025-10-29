ऋषभ पंत को लेकर गुड न्यूज, चोट से उबरने के बाद इस मुकाबले से क्रिकेट मैदान पर होने जा रही वापसी

IND-A vs SA-A, 1st Unofficial Test: चोट से उबरने के बाद स्टार भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Rant) की क्रिकेट मैदान पर वापसी होने जा रही है। दरअसल, बेंगलुरु में गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ शुरू हो रहे पहले चार दिवसीय अनाधिकारिक टेस्ट में भारत-ए की ओर से ऋषंभ बतौर कप्तान नजर आएंगे। ऋषभ पंत करीब तीन महीने बाद वापसी कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान भारत की तरफ से खेलते हुए उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से वह दूर चल रहे।