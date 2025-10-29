Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऋषभ पंत को लेकर गुड न्यूज, चोट से उबरने के बाद इस मुकाबले से क्रिकेट मैदान पर होने जा रही वापसी

India A vs South Africa A, 1st Unofficial Test: भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच पहला अनाधिकारिक टेस्ट 30 अक्टूबर को खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 29, 2025

Rishabh Pant

Rishabh Pant (Photo Credit - IANS)

IND-A vs SA-A, 1st Unofficial Test: चोट से उबरने के बाद स्टार भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Rant) की क्रिकेट मैदान पर वापसी होने जा रही है। दरअसल, बेंगलुरु में गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ शुरू हो रहे पहले चार दिवसीय अनाधिकारिक टेस्ट में भारत-ए की ओर से ऋषंभ बतौर कप्तान नजर आएंगे। ऋषभ पंत करीब तीन महीने बाद वापसी कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान भारत की तरफ से खेलते हुए उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से वह दूर चल रहे।

भारत-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए खेलेंगे दो अनाधिकारिक टेस्ट

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इससे पहले भारत-ए और दक्षिण-ए की ओर से खिलाड़ी अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर अपनी तैयारियों को परखेंगे। ये दोनों अनाधिकारिक टेस्ट बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर होगा। ऋषभ पंत इस मुकाबले के जरिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों में वापसी कर सकते हैं। वह युवा विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की जगह ले सकते हैं।

फिट नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत

प्रैक्टिस सेशन के बाद बी साई सुदर्शन ने ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर कहा कि वह वास्तव में फिट नजर आ रहे हैं। वह पहले से अधिक फिट दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो पहले से कही अधिक फिट, मज़बूत और निर्भीक नजर आ रहे हैं।

दोनों स्क्वाड इस प्रकार हैं

भारत-ए- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), बी साई सुदर्शन (उप कप्तान), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेट-कीपर), देवदत्त पडिक्कल, रखलील अहमद, गुरनूर बरार, अंशुल कंबोज, जत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, मानव सुथार, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन।

दक्षिण अफ्रीका-ए - मार्केस एकरमैन, ओकुहले सेले, जुबैर हमजा, टेम्बा बावुमा ( सिर्फ दूसरे मैच के लिए), जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, रिवाल्डो मूनसामी, त्शेपो मोरेकी, काइल सिमंड्स, त्सेपो नदवांडवा, जेसन स्मिथ, तियान वान वुरेन, कोडी यूसुफ, मिहलाली मपोंगवाना, लेसेगो सेनोकवाने, प्रेनेलन सुब्रायेन।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर को लेकर मचा बवाल, इस फैसले पर उठे सवाल
क्रिकेट
IND VS AUS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Published on:

29 Oct 2025 09:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऋषभ पंत को लेकर गुड न्यूज, चोट से उबरने के बाद इस मुकाबले से क्रिकेट मैदान पर होने जा रही वापसी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ENG-W vs SA-W: इंंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका

South Africa Women
क्रिकेट

Women’s ODI World Cup Semifinal: भारत को जीत से कम मंजूर नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हार पर टूटेगा सपना

क्रिकेट

टीम इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर को लेकर मचा बवाल, इस फैसले पर उठे सवाल

IND VS AUS
क्रिकेट

करियर के सबसे खराब फॉर्म में सूर्यकुमार यादव, बेहद जरूरी है ऑस्ट्रेलिया दौरा, डराने वाले हैं इस साल के आंकड़े

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

IND vs AUS, Women World Cup: सेमीफाइनल में इस खतरनाक बल्लेबाज की होगी भारतीय टीम में एंट्री, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

Most sixes in a Womens World Cup Match
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.