टीम इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर को लेकर मचा बवाल, इस फैसले पर उठे सवाल

IND vs AUS 1st T20I: अर्शदीप सिंह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने विकेटों का शतक लगाया हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 29, 2025

IND VS AUS

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit - BCCI@X)

Arshdeep Singh:भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच बुधवार को कैनबरा के मनुका ओवल में खेला गया तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया है। हालांकि इस मैच में भारतीय प्लेइंग-11 से 26 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को बाहर किए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह तब है जब कैनबरा का मौसम स्विंग बॉलिंग के लिए मुफीद था और वह इस फॉर्मेंट में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारतीय प्लेइंग-11 में दो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा को जगह दी गई, वहीं तीन स्पिनर्स अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को शामिल किया गया। भारतीय टीम प्रबंधन की यह फैसला क्रिकेट प्रशंसकों और कई दिग्गज क्रिकेटर्स के लिए हैरान करने वाला था और उन्होंने इस प्रारूप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर किए जाने पर सवाल उठाए।

भारतीय प्लेइंग-11 में भारत के हाईएस्ट विकेट-टेकर के नहीं उपलब्ध रहने पर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''अर्शदीप सिंह...''

घरेलू क्रिकेट में धूम मचाने वाले प्रियांक पांचाल ने भारतीय टीम प्रबंधन के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा, ऐसे देशों की संख्या बहुत सीमित है, जो आगामी वर्ल्ड कप को देखते हुए अपने हाईएस्ट विकेट-टेकर बॉलर को बेंच पर बैठा दे। अर्शदीप सिंह इससे बेहतर के हकदार हैं।

लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद 26 वर्षीय तेज गेंदबाज को अकसर भारतीय प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल पा रही है। एशिया कप 2025 के दौरान भी उन्हें सिर्फ दो मैचों में जगह मिली थी, वह भी जब सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया था।

टी-20I में भारत के एक मात्र 'शतकवीर' गेंदबाज

अर्शदीप सिंह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने विकेटों का शतक लगाया हैं। उन्होंने भारत के लिए अब तक 65 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 65 इनिंग में 8.37 की इकॉनमी से कुल 101 विकेट चटकाए हैं। उनके बाद क्रमशः हार्दिक पंड्या (98 विकेट), जसप्रीत बुमराह (96 विकेट), युजवेंद्र चहल (96 विकेट), भुवनेश्वर कुमार (90 विकेट), कुलदीप यादव (86 विकेट) और अक्षर पटेल (77 विकेट) हैं।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

29 Oct 2025 06:45 pm

Published on:

29 Oct 2025 06:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर को लेकर मचा बवाल, इस फैसले पर उठे सवाल

