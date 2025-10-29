टीम इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर को लेकर मचा बवाल, इस फैसले पर उठे सवाल

Arshdeep Singh:भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच बुधवार को कैनबरा के मनुका ओवल में खेला गया तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया है। हालांकि इस मैच में भारतीय प्लेइंग-11 से 26 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को बाहर किए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह तब है जब कैनबरा का मौसम स्विंग बॉलिंग के लिए मुफीद था और वह इस फॉर्मेंट में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।