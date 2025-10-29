PAK vs SA: बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया ‘धोखा’, अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा

पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam)। Photo Credit- IANS
PAK vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका से रावलपिंडी में खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2024 के बाद पहली बार T20I मैच खेलने उतरे बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके। उन्हें कार्बिन बॉस ने रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट कराया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। उन्होंने इस मामले में जहां पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बराबरी कर ली है, वहीं दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है।
दरअसल, 31 वर्षीय पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आठवीं बार खाता नहीं खोल सके हैं। इस तरह क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सर्वाधिक डक के मामले में हमवतन पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बराबरी कर ली है। इस मामले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब 49 मैचों में 9 बार डक होने के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज उमर अकमल 84 मैचों में 10 बार खाता नहीं खोल पाने के चलते शीर्ष पर हैं।
उमर अकमल- 10
सैम अयूब- 9
बाबर आज़म- 8
शाहिद अफरीदी- 8
कामरान अकमल- 7
मोहम्मद हफीज- 7
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाबर आजम की तुलना अनुभवी भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली से अकसर होती रहती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में शून्य पर आउट होते ही उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली जहां टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7 बार खाता नहीं खोल सके हैं, वहीं बाबर आजम 8 बार डक पर आउट हुए हैं। वैसे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड श्रीलंका के दासुन शनाका के नाम है। वह इस प्रारूप में 14 बार खाता नहीं खोल सके हैं।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में जीरो पर आउट होने के साथ ही बाबर आजम भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए हैं। रोहित शर्मा के नाम T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4231 रन है, जबकि बाबर आजम के 4223 रन है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में यदि वह 9 रन बना लेते तो वह T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे। फिलहाल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उनके पास ऐसा करने का मौका होगा।
पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया था। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 194 रन बनाए थे और बाद में पाकिस्तान को 18.1 ओवर में 139 रन पर ऑलआउट कर दिया था। इस तरह साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त देकर टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।
