PAK vs SA: बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया ‘धोखा’, अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा

PAK vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका से रावलपिंडी में खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2024 के बाद पहली बार T20I मैच खेलने उतरे बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके। उन्हें कार्बिन बॉस ने रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट कराया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। उन्होंने इस मामले में जहां पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बराबरी कर ली है, वहीं दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है।