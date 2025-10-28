Patrika LogoSwitch to English

मैं इसके लिए तैयार हूं….. सिलेक्शन में अपनी अनदेखी पर शार्दुल ठाकुर ने अजीत अगरकर को दिया यह 'संदेश'

शार्दुल ठाकुर भारतीय चयनकर्ताओं की अनदेखी से निराश नहीं है बल्कि उनकी नजर 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 28, 2025

Shardul Thakur

शार्दुल ठाकुर (Photo Credit @X)

Shardul Thakur: भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे में एक ऐसे फॉस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश है, जो 8वें नंबर पर बैटिंग भी कर सके। वह इस नंबर उपयुक्त है, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की ओर से अपनी अनदेखी के बावजूद शार्दुल ठाकुर इसको लेकर निराश नहीं है। राइट ऑर्म मीडिया पेसर ने मंगलवार को अपनी आगामी योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा है कि उनकी नजर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है, जहां तेज गेंदबाजों का बोलबाला होगा।

शरद पवार क्रिकेट एकेडमी बीकेसी मैदान पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के खिलाफ रणजी मैच ड्रॉ खेलने के बाद मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने कहा, मेरे लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना और भारतीय टीम में वापसी करना महत्वपूर्ण है। अच्छे प्रदर्शन से मुझे भारतीय टीम में वापसी का मौका मिलेगा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप होना है, इसलिए 8वें नंबर के लिए फॉस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर मौका मिल सकता है। मैं उस स्थान के लिए नजरें गड़ाए हुए हूं।

यदि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया समाप्त वनडे सीरीज पर गौर करें तो हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी नंबर-8 पर मौजूद हैं। अभी आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप में डेढ़ वर्ष का समय है। ऐसे में तब तक काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इतनी मुश्किल चुनौती के बावजूद शार्दुल ठाकुर ने कहा कि मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने के लिए तैयार हूं। मेरी तैयारी ऐसी है कि यदि कल मुझसे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए कहा गया तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

भारत के लिए 2023 में खेले थे आखिरी वनडे

मुंबई के कप्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आखिरी बार 2023 वर्ल्ड कप के दौरान वनडे में खेला था। इसके बाद उन्हें व्हॉइट बॉल क्रिकेट से नजरअंदाज कर दिया गया। वह हालिया इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में जगह नहीं मिली। वहीं उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी पर चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया।

Updated on:

28 Oct 2025 09:36 pm

Published on:

28 Oct 2025 09:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मैं इसके लिए तैयार हूं….. सिलेक्शन में अपनी अनदेखी पर शार्दुल ठाकुर ने अजीत अगरकर को दिया यह 'संदेश'

