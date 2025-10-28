मैं इसके लिए तैयार हूं….. सिलेक्शन में अपनी अनदेखी पर शार्दुल ठाकुर ने अजीत अगरकर को दिया यह ‘संदेश’

Shardul Thakur: भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे में एक ऐसे फॉस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश है, जो 8वें नंबर पर बैटिंग भी कर सके। वह इस नंबर उपयुक्त है, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की ओर से अपनी अनदेखी के बावजूद शार्दुल ठाकुर इसको लेकर निराश नहीं है। राइट ऑर्म मीडिया पेसर ने मंगलवार को अपनी आगामी योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा है कि उनकी नजर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है, जहां तेज गेंदबाजों का बोलबाला होगा।