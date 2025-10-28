दो मैच में 15 विकेट.. भारतीय स्पीडस्टार मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के दौरान एक सवाल के जवाब में भारतीय चयनकर्ताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर चल रही तमाम आशंकाओं पर कहा था कि यदि वह फिट नहीं होते तो क्या रणजी खेलने आते? उनके इस बयान के बारे में जब एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में भारतीय चयनकर्ता अजीत अगरकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों में शमी से कई बार बात हुई। मेडिकल टीम को नहीं लगता कि वे इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे के लिए उनके नाम पर विचार किया जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिटनेस की वजह से ऐसा नहीं हो सका। वहीं, 35 वर्षीय मोहम्मद शमी को अजीत अगरकर का जवाब रास नहीं आया। उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ मैच में सात विकेट चटकाने के बाद कहा कि उन्हें जो कहना है, कहने दो।