दो मैच में 15 विकेट.. भारतीय स्पीडस्टार मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दो मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन कर Mohammed Shami ने Team India में वापसी का दावा ठोक दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 28, 2025

Mohammed Shami

मोहम्मद शमी, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit- ANI)

Mohammed Shami: स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 (Ranji Trophy 2025-26) में कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में वापसी का दावा ठोक दिया है। मोहम्मद शमी ने बंगाल की तरफ से खेलते हुए दो रणजी मैचों में कुल 15 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 15 से 18 अक्टूबर तक उत्तराखंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 7 विकेट झटके थे, जबकि गुजरात के खिलाफ मैच में कुल 8 विकेट चटकाए। उन्होंने अपने इस दमदार प्रदर्शन बलबूते फिटनेस संबंधी तमाम सवालों के जवाब मुख्य भारतीय चयनकर्ता अजीत अगरकर को दे दिए हैं। ऐसे में संभव है कि भारत दौरे पर आ रही साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका मिल जाए।

शमी की फिटनेस पर अगरकर ने उठाए थे सवाल

मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के दौरान एक सवाल के जवाब में भारतीय चयनकर्ताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर चल रही तमाम आशंकाओं पर कहा था कि यदि वह फिट नहीं होते तो क्या रणजी खेलने आते? उनके इस बयान के बारे में जब एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में भारतीय चयनकर्ता अजीत अगरकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों में शमी से कई बार बात हुई। मेडिकल टीम को नहीं लगता कि वे इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे के लिए उनके नाम पर विचार किया जाता, लेकिन दुर्भाग्य से फिटनेस की वजह से ऐसा नहीं हो सका। वहीं, 35 वर्षीय मोहम्मद शमी को अजीत अगरकर का जवाब रास नहीं आया। उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ मैच में सात विकेट चटकाने के बाद कहा कि उन्हें जो कहना है, कहने दो।

बंगाल ने गुजरात को 141 रन से हराया

रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड के मुकाबले में मोहम्मद शमी की दूसरी पारी में की गई घातक गेंदबाजी (5 विकेट) की बदौलत बंगाल ने मंगलवार को गुजरात को 141 से हराया। बंगाल ने पहली पारी में 279 रन का स्कोर बनाया और गुजरात को 167 रन समेट 112 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद बंगाल ने 8 विकेट पर 214 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी और गुजरात को जीत के लिए 326 रन का लक्ष्य दिया। हालाकि गुजरात की दूसरी पारी 185 रन पर सिमट गई और बंगाल ने यह मैच 141 रन से जीत लिया। मोहम्मद शमी ने इस मैच की पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए। रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड में बंगाल ने उत्तराखंड को 8 विकेट से हराया था। इस मैच में मोहम्मद शमी ने पहली पारी में 3 जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए थे।

Updated on:

28 Oct 2025 06:07 pm

Published on:

28 Oct 2025 06:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / दो मैच में 15 विकेट.. भारतीय स्पीडस्टार मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

