बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में क्रिस गेल और कोहली को छोड़ा पीछे

बाबर और कोहली की तुलना कोई नई बात नहीं है। 2021-22 में जब बाबर तीनों फॉर्मेट में रन बरसा रहे थे और कोहली फॉर्म से जूझ रहे थे, तब यह चर्चा जोर पकड़ी थी। उसी दौर में बाबर ने कोहली के लिए सोशल मीडिया पर लिखा था, "यह दौर भी गुजर जाएगा।" 2021 में बाबर ने कोहली को आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर एक की कुर्सी से भी हटाया था जो 1,258 दिनों से कोहली के पास थी। 2023 में वो सिर्फ 97 पारियों में वनडे में 5,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बने।