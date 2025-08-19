PCB ने बाबर-रिजवान को एक और झटका देते हुए घटाया कद, 12 नए चेहरों की एंट्री, देखें पूरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट

PCB Central Contracts 2025-26: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 2025-26 सीजन के लिए नए सेंट्रल कॉन्‍ट्रेक्‍ट की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही टीम के भविष्य को आकार देने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है। इस बार कॉन्‍ट्रेक्‍ट में 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो पिछले साल के 27 खिलाड़ियों से ज़्यादा है। लेकिन, सबसे हैरानी की बात ये है कि इसमें श्रेणी 'ए' में कोई नाम ही नहीं है। वर्षों से ए श्रेणी पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए आरक्षित थी, लेकिन पीसीबी ने इस जगह को खाली छोड़ दिया है।