PCB ने बाबर-रिजवान को एक और झटका देते हुए घटाया कद, 12 नए चेहरों की एंट्री, देखें पूरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट

PCB Central Contracts 2025-26: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 2025-26 सीजन के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही टीम के भविष्य को आकार देने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है। इस बार कॉन्ट्रेक्ट में 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो पिछले साल के 27 खिलाड़ियों से ज़्यादा है। लेकिन, सबसे हैरानी की बात ये है कि इसमें श्रेणी 'ए' में कोई नाम ही नहीं है। वर्षों से ए श्रेणी पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए आरक्षित थी, लेकिन पीसीबी ने इस जगह को खाली छोड़ दिया है।
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पिछले कुछ वर्षों से ए श्रेणी का दर्जा हासिल कर रखा था, लेकिन अब उनके लगातार खराब प्रदर्शन के बाद नए सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट में उन्हें भी बी श्रेणी में डाल दिया गया है। दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा नाम थे। लेकिन, पीसीबी ने पहले उन्हें एशिया कप 2025 की स्क्वॉड से बाहर किया और अब सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट में उन्हें डिमोट कर दिया गया है।
पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट की सूची में 12 नए चेहरे शामिल हैं, जिनमें अहमद दानियाल, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस और सुफ़यान मोक़िम शामिल हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंशा सभी प्रारूपों में ज्यादा से ज्यादा विकल्पों को रखना है। बोर्ड पांच प्लेयर्स को पदोन्नति दी है, जिनमें अबरार अहमद और हारिस रऊफ़ भी शामिल हैं।
वहीं, कुछ प्लेयर्स को सूची से ही बाहर कर दिया गया है, जिनमें आमिर जमाल, कामरान गुलाम और उस्मान खान समेत कई अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। बाबर और रिजवान का डिमोशन हो या फिर कुछ प्लेयर्स को बाहर करना इससे साफ होता है कि पीसीबी 2026 में होने वाले टी-20 विश्व कप को देखते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वालों को तरजीह देना चाहता है।
|Player
|2024–25
|2025–26
|स्थिति/परिवर्तन
|Babar Azam
|A
|B
|Demoted
|Mohammad Rizwan
|A
|B
|Demoted
|Shaheen Afridi
|B
|B
|Retained
|Naseem Shah
|B
|C
|Demoted
|Shan Masood
|B
|D
|Demoted
|Abrar Ahmed
|C
|B
|Promoted
|Haris Rauf
|C
|B
|Promoted
|Saim Ayub
|C
|B
|Promoted
|Salman Ali Agha
|C
|B
|Promoted
|Shadab Khan
|C
|B
|Promoted
|Abdullah Shafique
|C
|C
|Retained
|Noman Ali
|C
|C
|Retained
|Sajid Khan
|C
|C
|Retained
|Saud Shakeel
|C
|C
|Retained
|Fakhar Zaman
|–
|B
|New Entry
|Hasan Ali
|–
|B
|New Entry
|Mohammad Haris
|–
|C
|New Entry
|Hasan Nawaz
|–
|C
|New Entry
|Faheem Ashraf
|–
|C
|New Entry
|Sahibzada Farhan
|–
|C
|New Entry
|Khurram Shahzad
|D
|D
|Retained
|Mohammad Abbas Afridi
|D
|D
|Retained
|Mohammad Wasim Jnr
|D
|D
|Retained
|Ahmed Daniyal
|–
|D
|New Entry
|Hussain Talat
|–
|D
|New Entry
|Khushdil Shah
|–
|D
|New Entry
|Mohammad Abbas
|–
|D
|New Entry
|Salman Mirza
|–
|D
|New Entry
|Sufyan Moqim
|–
|D
|New Entry
|Aamir Jamal
|D
|–
|Dropped
|Haseebullah
|D
|–
|Dropped
|Kamran Ghulam
|D
|–
|Dropped
|Mir Hamza
|D
|–
|Dropped
|Mohammad Ali
|D
|–
|Dropped
|Mohammad Hurraira
|D
|–
|Dropped
|Muhammad Irfan Khan
|D
|–
|Dropped
|Usman Khan
|D
|–
|Dropped