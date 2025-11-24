Ban A vs Pak A: पाकिस्तान ने तीसरी बार एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास, सुपर ओवर में टूटा बांग्लादेश का दिल

Ban A vs Pak A Final Highlights: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार 23 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए के बीच खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्‍तान को बल्‍लेबाजी का न्‍यौता दिया। पाकिस्तान ए की टीम निर्धारित 20 ओवर में केवल 125 रन ही स्‍कोर बोर्ड पर टांग सकी। इसके जवाब में बांग्लादेश ए की टीम भी 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन जोड़ पाई। इसके बाद सुपर ओवर रोमांच देखने को मिला, जिसमें पाकिस्‍तान ने बाजी मारते हुए खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही पाकिस्‍तान एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब सबसे ज्‍यादा तीन बार जीतने वाला पहला देश बन गया है।