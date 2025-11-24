Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Ban A vs Pak A: पाकिस्तान ने तीसरी बार एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास, सुपर ओवर में टूटा बांग्लादेश का दिल

Ban A vs Pak A Final Highlights: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 23 नवंबर को बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्‍तान ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की। इसके साथ ही वह तीसरा खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है।

भारत

image

lokesh verma

Nov 24, 2025

Ban A vs Pak A Final Highlights

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का खिताब जीतने की खुशी मनाती पाकिस्‍तान की टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Ban A vs Pak A Final Highlights: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार 23 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए के बीच खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्‍तान को बल्‍लेबाजी का न्‍यौता दिया। पाकिस्तान ए की टीम निर्धारित 20 ओवर में केवल 125 रन ही स्‍कोर बोर्ड पर टांग सकी। इसके जवाब में बांग्लादेश ए की टीम भी 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन जोड़ पाई। इसके बाद सुपर ओवर रोमांच देखने को मिला, जिसमें पाकिस्‍तान ने बाजी मारते हुए खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही पाकिस्‍तान एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब सबसे ज्‍यादा तीन बार जीतने वाला पहला देश बन गया है।

सुपर ओवर का रोमांच

सुपर ओवर में बांग्लादेश के लिए हबीबुर रहमान और अब्दुल गफ्फार बल्‍लेबाजी के लिए उतरे। पाकिस्तान के लिए अहमद दानियाल ने गेंद संभाली। हबीबुर ने नाबाद 1 रन बनाया। गफ्फार बगैर खाता खोले आउट हुए। दानियाल ने वाइड और चौके के साथ 5 रन दिए। इसके बाद जिशान आलम भी शून्‍य पर आउट हो गए। इस तरह बांग्लादेश 6 रन पर सिमट गया।

पाकिस्तान की ओर से माज सदाकत और साद मसूद बल्‍लेबाजी के लिए उतरे। बांग्लादेश की ओर से रिपोन मंडल ने गेंद संभाली। पहली दो गेंदों पर 1-1 रन आए। इसके बाद मसूद ने चौका जड़कर स्कोर बराबर किया और फिर अगली गेंद पर 1 रन लेते हुए पाकिस्तान की जीत सुनिश्चित की। इस तरह सुपर ओवर में बांग्लादेश 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गई। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 4 गेंदों पर पर 7 रन बना जीत दर्ज की।

हम किसी को भी हरा सकते हैं- इरफान खान

जीत के बाद पाकिस्तान ए के कप्‍तान इरफान खान ने कहा कि यह एक हाई-वोल्टेज गेम था, यह फैंस के लिए वाकई एंटरटेनिंग था। यह एक मुश्किल विकेट भी था, जिस तरह से गेम आगे बढ़ा वह एक फिनाले के लायक था। अगर हम नॉर्मल क्रिकेट खेलते और अपनी बैटिंग लाइनअप के साथ खेलते तो हम 180 रन बना सकते थे, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने से हमें नुकसान हुआ।

मुझे अपने बॉलर्स पर भरोसा था और मुझे यकीन था कि हम इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। बैटिंग के बाद हमें पता था कि विकेट स्पिनर्स के लिए सही है और हमारे स्पिनर्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मुझे पहले दिन से ही अपनी टीम पर भरोसा था, वे यंगस्टर्स हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम किसी को भी हरा सकते हैं।

बदकिस्मती से हम टॉप पर नहीं आ सके- अकबर अली

वहीं, बांग्लादेश ए के कप्‍तान अकबर अली ने कहा कि भरोसा तो था, लेकिन शॉट-सिलेक्शन के मामले में हम काफी अच्छे नहीं थे। असल में हम सिर्फ खुद को ही दोष दे सकते हैं। हम जानते थे कि इस तरह की विकेट पर स्पिनर्स के खिलाफ खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमने बॉलिंग की तो उन्होंने मुश्किल से रन बनाए। यह स्पिनर्स की लड़ाई थी और बदकिस्मती से हम टॉप पर नहीं आ सके। एक समय हम हारते हुए दिख रहे थे, लेकिन रकीबुल और सकलैन ने कैरेक्टर दिखाया। लड़कों के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर गर्व है।

