पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटरों के बीबीएल में खेलने पर लगी रोक हटी, बाबर आजम समेत ये खिलाड़ी फिर से आएंगे नजर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। (फोटो सोर्स: IANS)
विदेशी लीगों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के रुख को लेकर शुरुआती अनिश्चितताओं के बाद पाकिस्तान के प्रमुख क्रिकेटरों को आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद द्वारा सितंबर के अंत में जारी एक नोटिस के बाद आया है, जिसमें खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में शामिल होने से रोक दिया गया था। हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पुष्टि की है कि मामला अब सुलझ गया है और बीबीएल अनुबंध वाले सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी योजना के अनुसार भाग लेंगे।
सीए ने जारी किया बयान
ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग के हवाले से कहा कि ये निर्णय पिछले हफ्ते ही लिया गया है। इसलिए वे सभी खेलेंगे, उन्हें खेलने की अनुमति मिल गई है, जिसे लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। बीबीएल में हमारे कुछ बेहतरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इसलिए हम उन्हें इस गर्मी में यहां देखने के लिए उत्सुक हैं।
इस सीजन के लिए जिन उल्लेखनीय पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पुष्टि हुई है, उनमें बाबर आज़म (सिडनी सिक्सर्स), शाहीन शाह अफरीदी (ब्रिस्बेन हीट), हसन अली (एडिलेड स्ट्राइकर्स), मोहम्मद रिज़वान (मेलबर्न रेनेगेड्स), हारिस रऊफ़ (मेलबर्न स्टार्स) और शादाब खान (सिडनी थंडर) शामिल हैं। ये टूर्नामेंट 14 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा, और प्रशंसक विशेष रूप से 5 जनवरी और 18 जनवरी को बाबर और शाहीन के बीच होने वाले मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
बता दें कि इस बार बीबीएल में रविचंद्रन अश्विन भी सिडनी थंडर के लिए पूरा सीजन खेलेंगे। यह एक महत्वपूर्ण अनुबंध है, जिसने विदेशी लीगों में भारतीय खिलाड़ियों की भविष्य की भागीदारी के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। जब ग्रीनबर्ग से पूछा गया कि क्या और भारतीय खिलाड़ी अश्विन के नक्शेकदम पर चल सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह अल्पकालिक और मध्यम अवधि में यथार्थवादी है। हम बातचीत जारी रखेंगे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग