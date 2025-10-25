पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटरों के बीबीएल में खेलने पर लगी रोक हटी, बाबर आजम समेत ये खिलाड़ी फिर से आएंगे नजर

विदेशी लीगों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के रुख को लेकर शुरुआती अनिश्चितताओं के बाद पाकिस्तान के प्रमुख क्रिकेटरों को आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद द्वारा सितंबर के अंत में जारी एक नोटिस के बाद आया है, जिसमें खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में शामिल होने से रोक दिया गया था। हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पुष्टि की है कि मामला अब सुलझ गया है और बीबीएल अनुबंध वाले सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी योजना के अनुसार भाग लेंगे।