Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटरों के बीबीएल में खेलने पर लगी रोक हटी, बाबर आजम समेत ये खिलाड़ी फिर से आएंगे नजर

बिग बैश लीग में पाकिस्‍तान के कुछ प्रमुख प्‍लेयर्स को खेलने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने सितंबर के अंत में एक नोटिस जारी कर विदेशी लीग में खेलने पर रोक लगाई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 25, 2025

PCB

पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड। (फोटो सोर्स: IANS)

विदेशी लीगों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के रुख को लेकर शुरुआती अनिश्चितताओं के बाद पाकिस्तान के प्रमुख क्रिकेटरों को आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद द्वारा सितंबर के अंत में जारी एक नोटिस के बाद आया है, जिसमें खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में शामिल होने से रोक दिया गया था। हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पुष्टि की है कि मामला अब सुलझ गया है और बीबीएल अनुबंध वाले सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी योजना के अनुसार भाग लेंगे।

सीए ने जारी किया बयान

ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग के हवाले से कहा कि ये निर्णय पिछले हफ्ते ही लिया गया है। इसलिए वे सभी खेलेंगे, उन्हें खेलने की अनुमति मिल गई है, जिसे लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। बीबीएल में हमारे कुछ बेहतरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इसलिए हम उन्हें इस गर्मी में यहां देखने के लिए उत्सुक हैं।

ये पाकिस्‍तानी खिलाड़ी आएंगे नजर

इस सीजन के लिए जिन उल्लेखनीय पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पुष्टि हुई है, उनमें बाबर आज़म (सिडनी सिक्सर्स), शाहीन शाह अफरीदी (ब्रिस्बेन हीट), हसन अली (एडिलेड स्ट्राइकर्स), मोहम्मद रिज़वान (मेलबर्न रेनेगेड्स), हारिस रऊफ़ (मेलबर्न स्टार्स) और शादाब खान (सिडनी थंडर) शामिल हैं। ये टूर्नामेंट 14 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा, और प्रशंसक विशेष रूप से 5 जनवरी और 18 जनवरी को बाबर और शाहीन के बीच होने वाले मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अश्विन सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे

बता दें कि इस बार बीबीएल में रविचंद्रन अश्विन भी सिडनी थंडर के लिए पूरा सीजन खेलेंगे। यह एक महत्वपूर्ण अनुबंध है, जिसने विदेशी लीगों में भारतीय खिलाड़ियों की भविष्य की भागीदारी के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। जब ग्रीनबर्ग से पूछा गया कि क्या और भारतीय खिलाड़ी अश्विन के नक्शेकदम पर चल सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह अल्पकालिक और मध्यम अवधि में यथार्थवादी है। हम बातचीत जारी रखेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

25 Oct 2025 02:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटरों के बीबीएल में खेलने पर लगी रोक हटी, बाबर आजम समेत ये खिलाड़ी फिर से आएंगे नजर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

विराट के सिंगल दौड़ते ही नारों से गूंज गया सिडनी क्रिकेट स्टेडियम, मुस्कुरा कर दिग्गज ने किया अभिवादन

Virat Kohli Rohit Sharma
क्रिकेट

मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ सरेआम छेड़छाड़, बाइक सवार ने गलत तरीका से छूआ

icc womens world cup 2025 man molests Australian women cricketers
क्रिकेट

भारत के खिलाफ सिर्फ 29 रन की पारी खेल ट्रैविस हेड ने रच दिया इतिहास

Travis Head fastest 3000 runs
क्रिकेट

IND vs AUS 3rd ODI Highlights: हर्षित राणा ने मारा ‘चौका’, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रन पर समेटा

क्रिकेट

श्रेयस अय्यर ने चीते की रफ्तार से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा ‘असंभव’ कैच, फिर चोट के चलते छोड़ना पड़ा मैदान

India vs Australia 3rd ODI Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.