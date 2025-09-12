BAN vs HK: एशिया कप में दबाव अलग होता है… हांगकांग से लिया 11 साल पुराना हिसाब चुकता कर बोले बांग्लादेश के कप्तान

BAN vs HK Match Highlights: बांग्‍लादेश ने हांगकांग से 11 साल बाद टी20 में हिसाब चुकता कर लिया है। इन दोनों टीमों के बीच 2014 में आखिरी और पहला टी20 खेला गया था, जिसमें हांगकांग ने बांग्‍लादेश को हराया था। कप्तान लिटन दास की 39 गेंदों पर 59 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 के ग्रुप बी मुकाबले में हांगकांग को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की है। ये मैच गुरुवार को शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। बांग्लादेश के कप्तान और मैच के हीरो रहे लिटन दास बेहद खुश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि एशिया कप में दबाव अलग ही होता है।