BAN vs HK: एशिया कप में दबाव अलग होता है… हांगकांग से लिया 11 साल पुराना हिसाब चुकता कर बोले बांग्लादेश के कप्तान

BAN vs HK Match Highlights: बांग्लादेश ने हांगकांग से 11 साल बाद टी20 में हिसाब चुकता कर लिया है। इन दोनों टीमों के बीच 2014 में आखिरी और पहला टी20 खेला गया था, जिसमें हांगकांग ने बांग्लादेश को हराया था। कप्तान लिटन दास की 39 गेंदों पर 59 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 के ग्रुप बी मुकाबले में हांगकांग को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की है। ये मैच गुरुवार को शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। बांग्लादेश के कप्तान और मैच के हीरो रहे लिटन दास बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि एशिया कप में दबाव अलग ही होता है।
लिटन दास कहा कि पहला मैच जीतना जरूरी था। हमने पिछली दो सीरीज़ में अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन एशिया कप में दबाव अलग ही होता है। हमने आज बहुत अच्छा खेला। पिछले कुछ सालों में हमारे तेज गेंदबाजी विभाग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम बस एक लेग स्पिनर की तलाश में थे और रिशाद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विकेट थोड़ा धीमा था, इसलिए हमें बीच के ओवरों में सावधानी से खेलना था और सिंगल और डबल रन के साथ बड़े मैदान का पूरा फायदा उठाना था।
144 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 14 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। लिटन और तौहीद हृदोय के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी ने टीम की जीत की नींव रखी। लिटन की संयमित पारी और सही समय पर तेजी से रन बटोरने की रणनीति ने बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। इससे पहले गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन ने हांगकांग को 143/7 तक सीमित कर दिया था।
बांग्लादेश की शुरुआत परवेज हुसैन इमोन के कुछ आकर्षक शॉट्स से हुई, लेकिन वह आयुष शुक्ला की गेंद पर कैच आउट हो गए। तंजीद हसन भी अधिक समय तक टिक नहीं सके। हालांकि, हांगकांग की 11 अतिरिक्त रन की गलती ने बांग्लादेश को पावर प्ले में 51/2 तक पहुंचा दिया। इसके बाद लिटन और हृदॉय ने स्ट्राइक रोटेट कर रन गति बनाए रखी।
लिटन ने 14वें ओवर में तेजी दिखाते हुए लगातार चौके-छक्के जड़े और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ईशान खान और यासिम मुर्तजा के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाया। हालांकि, अतीक इक़बाल ने उन्हें 59 रन पर बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक बांग्लादेश जीत के काफी करीब पहुंच चुका था। फिर तौहीद हृदॉय नाबाद 35 रन की पारी खेली और बांग्लादेश ने 17.4 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की।