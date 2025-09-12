BAN vs HK: अगली बार… एशिया कप 2025 से बाहर होने पर फूटा कप्तान मुर्तज़ा गुस्सा, इन खिलाड़ियों के सिर फोड़ा हार का ठीकरा

BAN vs HK Match Highlights: अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार 11 सितंबर को एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला हांगकांग और बांग्‍लादेश के बीच खेला गया। इस मैच में हांगकांग को बांग्‍लादेश के हाथों सात विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये टूर्नामेंट हांगकांग टीम की लगातार दूसरी हार है। इस मैच में हांगकांग ने निर्धारित 20 ओवर में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर सिर्फ 143 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्‍लादेश ने तीन विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर शेष रहते आसान जीत दर्ज की। इस जीत के बाद हांगकांग टीम के कप्‍तान यासिम मुर्तज़ा बेहद निराश नजर आए। उन्‍होंने इस हार का ठीकरा अपने बल्‍लेबाजों के सिर फोड़ा।