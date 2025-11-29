BAN vs IRE, 2nd T20I: लिटन दास के अर्द्धशतक से बांग्लादेश ने आयरलैंड को 4 विकेट से हराया

आयरलैंड से मिले 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हालांकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान लिटन दास ने 37 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। इस दौरान लिटन दास ने दूसरे विकेट के लिए परवेज हुसैन इमोन (43 रन, 28 गेंद, 5 चौके, 2 छक्के) के साथ 60 रन और तीसरे विकेट के लिए सैफ हसन (22 रन, 17 गेंद) के साथ 52 रन की साझेदारी की। बांग्लादेश का तीसरा विकेट 138 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद आयरलैंड ने मुकाबले में वापसी की कोशिश की। आयरलैंड ने अगले 19 रन के भीतर 3 विकेट गिराए, लेकिन मोहम्मद सैफुद्दीन (नाबाद 17 रन) और मेहदी हसन (नाबाद 6 रन) ने 2 गेंद शेष रहते अपनी टीम को जीत दिला दी। बांग्लादेश ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 174 रन बनाए। इस तरह बांग्लादेश ने आयरलैंड को यह मुकाबला 4 विकेट से जीता।आयरलैंड की तरफ से मार्क अडेयर और गारेथ डेल्ने ने 2-2 विकेट चटकाए।