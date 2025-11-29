Patrika LogoSwitch to English

BAN vs IRE, 2nd T20I: लिटन दास के अर्द्धशतक से बांग्लादेश ने आयरलैंड को 4 विकेट से हराया

BAN vs IRE: बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच सीरीज का तीसरा टी-20 मुकाबला 2 दिसंबर को खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 29, 2025

BAN vs IRE

आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मैच के दौरान बांग्लादेश के खिलाड़ी (Photo Credit - IANS)

BAN vs IRE, 2nd T20I: बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। चटगांव के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में आयरलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 174 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

आयरलैंड से मिले 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हालांकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान लिटन दास ने 37 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। इस दौरान लिटन दास ने दूसरे विकेट के लिए परवेज हुसैन इमोन (43 रन, 28 गेंद, 5 चौके, 2 छक्के) के साथ 60 रन और तीसरे विकेट के लिए सैफ हसन (22 रन, 17 गेंद) के साथ 52 रन की साझेदारी की। बांग्लादेश का तीसरा विकेट 138 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद आयरलैंड ने मुकाबले में वापसी की कोशिश की। आयरलैंड ने अगले 19 रन के भीतर 3 विकेट गिराए, लेकिन मोहम्मद सैफुद्दीन (नाबाद 17 रन) और मेहदी हसन (नाबाद 6 रन) ने 2 गेंद शेष रहते अपनी टीम को जीत दिला दी। बांग्लादेश ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 174 रन बनाए। इस तरह बांग्लादेश ने आयरलैंड को यह मुकाबला 4 विकेट से जीता।आयरलैंड की तरफ से मार्क अडेयर और गारेथ डेल्ने ने 2-2 विकेट चटकाए।

इससे पहले आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। बांग्लादेश के खिलाफ आयरलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए और जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य दिया। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 14 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 29 रन की पारी खेली। उनके अलावा टिम टेक्टर ने 25 गेंद पर 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 38 रन बनाए। इनके अलावा लॉर्कन टुकर ने 41 और जॉर्ज डॉकरेल ने 18 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन ने 3 विकेट चटकाए। तंजीम हसन साकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन ने 1-1 विकेट लिया।

29 Nov 2025 11:18 pm

