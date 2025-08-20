नीदरलैंड ने टी-20 सीरीज के लिए किया स्क्वाड का ऐलान, 28 वर्षीय क्रिकेट को बनाया कप्तान

BAN vs NL: नीदरलैंड की क्रिकेट टीम तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए अगस्त के आखिर में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जिसके लिए उसने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए जहां नीदरलैंड की टीम में विक्रमजीत सिंह की वापसी हुई है, वहीं लेग स्पिनर शारिज अहमद और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन फ्लेचर को भी टीम में शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन विक्रमजीत को घरेलू टी-20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी। विक्रमजीत पिछली बार जून 2025 में नीदरलैंड के लिए खेलते नजर आए थे। वहीं, शारिज अहमद नवंबर 2024 के बाद से इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सके हैं। बेन फ्लेचर जून 2025 में नेपाल के खिलाफ टी20 मैच खेले थे।
नीदरलैंड की टीम अनुभवी ऑलराउंडर बास डी लीडे और रूलोफ वैन डेर मेरवे के बिना इस सीरीज में उतरेगी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन किया था। इनके अलावा बल्लेबाज माइकल लेविट, जैक लायन-कैशेट और हिडे ओवरडिक भी बांग्लादेश के खिलाफ इस टी20 टीम में मौजूद नहीं हैं।
नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स को सौंपी गई है, जो टीम की बल्लेबाजी के मुख्य आधार हैं। उनके साथ मैक्स ओ'डोड भी टीम में मौजूद हैं, जो टी20 विश्व कप क्वालीफायर में नीदरलैंड के लिए शीर्ष स्कोरर रहे थे। क्वालीफायर में सात विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन और आर्यन दत्त बांग्लादेश के खिलाफ इस टी20 टीम में हैं।
बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच 30 अगस्त से तीन मुकाबलों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज शुरू होगी, जिसके बाद अगला मैच 1 सितंबर को खेला जाएगा। सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले का आयोजन 3 सितंबर को होगा। सीरीज के सभी मैच सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने हैं।
स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान-विकेटकीपर), नूह क्रॉस, मैक्स ओ'डोड, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामानुरु, साकिब जुल्फिकार, रयान क्लेन, काइल क्लेन, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, शारिज अहमद, बेन फ्लेचर, डेनियल डोरम।