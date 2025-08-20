नीदरलैंड ने टी-20 सीरीज के लिए किया स्क्वाड का ऐलान, 28 वर्षीय क्रिकेट को बनाया कप्तान

BAN vs NL: नीदरलैंड की क्रिकेट टीम तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए अगस्त के आखिर में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जिसके लिए उसने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए जहां नीदरलैंड की टीम में विक्रमजीत सिंह की वापसी हुई है, वहीं लेग स्पिनर शारिज अहमद और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन फ्लेचर को भी टीम में शामिल किया गया है।