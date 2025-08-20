ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर, डेब्यूटेंट खिलाड़ी का बॉलिंग एक्शन पाया गया संदिग्ध

Prenelan Subrayen has been reported for a suspect bowling action:ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केर्न्स के कैजलिस स्टेडियम में खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 98 रन की बड़ी जीत दर्ज करने के बाद साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के डेब्यूटेंट ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन की संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि केर्न्स में मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता पर चिंता जताई गई है।
आईसीसी ने आगे कहा, "सुब्रायन को अपने गेंदबाजी एक्शन की वैधता निर्धारित करने के लिए आईसीसी मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधा में अपने गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन कराना होगा।"
प्रेनेलन सुब्रायन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में डेब्यू किया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 98 रनों के विशाल अंतर से जीता था। 31 वर्षीय सुब्रायन ने 10 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट चटकाए और बाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रैविस हेड का विकेट लिया, जो तेजी से रन जुटाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे थे।
सुब्रायन ने इसी साल बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू भी किया था, जहां वह पहली पारी में 4 विकेट लेने में सफल रहे थे। साउथ अफ्रीका ने पारी और 236 रन से इस टेस्ट मैच को जीता था।
उधर, प्रेनेलन सुब्रायन की बॉलिंग एक्शन संदिग्ध पाया जाना साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा झटका है, जोकि पहले से ही अपने तेज कगिसो रबाडा के बिना खेल रही रही। रबाडा अपने दाहिने टखने में सूजन के कारण तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे।
अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज के शानदार 33 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे, जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 98 रन की शानदार जीत के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर 1-0 की बढ़त बना ली ही है। इस शानदार प्रदर्शन के बलबूते केशव महाराज आईसीसी पुरुषों की गेंदबाजी रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर भी पहुंच गए हैं।