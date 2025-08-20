Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर, डेब्यूटेंट खिलाड़ी का बॉलिंग एक्शन पाया गया संदिग्ध

प्रेनेलन सुब्रायन (Prenelan Subrayen) ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में डेब्यू किया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 98 रनों के विशाल अंतर से जीता था।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 20, 2025

Prenelan Subrayen
प्रेनेलन सुब्रायन, क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका (Photo Credit - IANS)

Prenelan Subrayen has been reported for a suspect bowling action:ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केर्न्स के कैजलिस स्टेडियम में खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 98 रन की बड़ी जीत दर्ज करने के बाद साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के डेब्यूटेंट ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन की संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि केर्न्स में मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता पर चिंता जताई गई है।

आईसीसी ने आगे कहा, "सुब्रायन को अपने गेंदबाजी एक्शन की वैधता निर्धारित करने के लिए आईसीसी मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधा में अपने गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन कराना होगा।"

प्रेनेलन सुब्रायन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में डेब्यू किया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 98 रनों के विशाल अंतर से जीता था। 31 वर्षीय सुब्रायन ने 10 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट चटकाए और बाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रैविस हेड का विकेट लिया, जो तेजी से रन जुटाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे थे।

ये भी पढ़ें

इलाज चल रहा, उनको बोलने में … पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के स्वास्थ्य पर छोटे भाई ने दिया अपडेट
क्रिकेट
Vinod Kambli

सुब्रायन ने इसी साल बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू भी किया था, जहां वह पहली पारी में 4 विकेट लेने में सफल रहे थे। साउथ अफ्रीका ने पारी और 236 रन से इस टेस्ट मैच को जीता था।

उधर, प्रेनेलन सुब्रायन की बॉलिंग एक्शन संदिग्ध पाया जाना साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा झटका है, जोकि पहले से ही अपने तेज कगिसो रबाडा के बिना खेल रही रही। रबाडा अपने दाहिने टखने में सूजन के कारण तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे।

अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज के शानदार 33 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे, जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 98 रन की शानदार जीत के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर 1-0 की बढ़त बना ली ही है। इस शानदार प्रदर्शन के बलबूते केशव महाराज आईसीसी पुरुषों की गेंदबाजी रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर भी पहुंच गए हैं।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मैच में ‘खोया आपा’ और अब ICC ने सुना दी यह सजा
क्रिकेट
Adam Zampa

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

20 Aug 2025 08:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर, डेब्यूटेंट खिलाड़ी का बॉलिंग एक्शन पाया गया संदिग्ध

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.