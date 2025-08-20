ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर, डेब्यूटेंट खिलाड़ी का बॉलिंग एक्शन पाया गया संदिग्ध

Prenelan Subrayen has been reported for a suspect bowling action:ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केर्न्स के कैजलिस स्टेडियम में खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 98 रन की बड़ी जीत दर्ज करने के बाद साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के डेब्यूटेंट ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन की संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि केर्न्स में मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता पर चिंता जताई गई है।