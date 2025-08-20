ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मैच में ‘खोया आपा’ और अब ICC ने सुना दी यह सजा

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा (Adam Zampa) को दक्षिण अफ्रीका (South africa) के खिलाफ पहले वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार को कहा कि जंपा को संहिता के अनुच्छेद 2.3 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो "एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान श्रव्य अश्लीलता के उपयोग" से संबंधित है।
आईसीसी ने कहा, "जंपा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, जिसके लिए यह 24 महीने की अवधि में पहला अपराध था। स्तर 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम जुर्माना आधिकारिक फटकार, अधिकतम जुर्माना खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट पॉइंट है।"
यह घटना केर्न्स के कैजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पारी के 37वें ओवर के दौरान हुई, जब 33 वर्षीय जंपा ने मिसफील्ड और ओवरथ्रो के बाद अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे स्टंप माइक्रोफोन ने रिकॉर्ड कर लिया और प्रसारित किया गया।
आईसीसी ने कहा, "आधिकारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जंपा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक मंजूरी स्वीकार कर ली।"
केशव महाराज के 5 विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 98 रन से बड़ी जीत हांसिल की और तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इस मैच में जंपा ने बल्ले से 11 रनों का योगदान दिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए 58 रन देकर एक विकेट चटकाए। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में 22 अगस्त को खेला जाएगा।