ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मैच में ‘खोया आपा’ और अब ICC ने सुना दी यह सजा

केशव महाराज के 5 विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 98 रन से बड़ी जीत हांसिल की और तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इस मैच में जंपा ने बल्ले से 11 रनों का योगदान दिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए 58 रन देकर एक विकेट चटकाए। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में 22 अगस्त को खेला जाएगा।