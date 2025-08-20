Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मैच में ‘खोया आपा’ और अब ICC ने सुना दी यह सजा

AUS vs SA: केशव महाराज के 5 विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 98 रन से बड़ी जीत हांसिल की और तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 20, 2025

Adam Zampa
एडम जंपा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा (Adam Zampa) को दक्षिण अफ्रीका (South africa) के खिलाफ पहले वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार को कहा कि जंपा को संहिता के अनुच्छेद 2.3 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो "एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान श्रव्य अश्लीलता के उपयोग" से संबंधित है।

आईसीसी ने कहा, "जंपा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, जिसके लिए यह 24 महीने की अवधि में पहला अपराध था। स्तर 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम जुर्माना आधिकारिक फटकार, अधिकतम जुर्माना खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट पॉइंट है।"

यह घटना केर्न्स के कैजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पारी के 37वें ओवर के दौरान हुई, जब 33 वर्षीय जंपा ने मिसफील्ड और ओवरथ्रो के बाद अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे स्टंप माइक्रोफोन ने रिकॉर्ड कर लिया और प्रसारित किया गया।

ये भी पढ़ें

इलाज चल रहा, उनको बोलने में … पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के स्वास्थ्य पर छोटे भाई ने दिया अपडेट
क्रिकेट
Vinod Kambli

आईसीसी ने कहा, "आधिकारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जंपा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक मंजूरी स्वीकार कर ली।"

केशव महाराज के 5 विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 98 रन से बड़ी जीत हांसिल की और तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इस मैच में जंपा ने बल्ले से 11 रनों का योगदान दिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए 58 रन देकर एक विकेट चटकाए। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में 22 अगस्त को खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें

ICC मेंस T-20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका का दौरा करेगा इंग्लैंड, शेड्यूल का हुआ ऐलान
क्रिकेट
England Cricket Team

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

20 Aug 2025 07:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मैच में ‘खोया आपा’ और अब ICC ने सुना दी यह सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.