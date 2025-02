BAN vs NZ: बांग्लादेश की उम्मीदें रहेंगी बरकरार या न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल टिकट होगा कन्फर्म? जानें कब और कहां देखें लाइव

बांग्लादेश vs न्यूजीलैंडः हेड टू हेड वनडे में न्यूजीलैंड का पलड़ा बांग्लादेश पर भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 45 वनडे खेले गए हैं। इन मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 33 मुकाबलों में हराया है जबकि उसे मुकाबलों में 11 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वहीं एक मुकाबले का परिणाम नहीं निकल सका था।

बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड मुकाबला टीवी पर कहां देख सकेंगे? बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड मुकाबला टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिया हॉटस्टार पर देख सकेंगे।