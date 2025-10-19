सीरीज के बीच में इस खिलाड़ी की हुई टीम में एंट्री, 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था आखिरी वनडे

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 21 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके बाद सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 23 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके बाद तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज 27 से 31 अक्टूबर के बीच चटगांव में खेली जानी है। बांग्लादेश ने सीरीज के पहले मैच में तौहीद हृदोय (51) की अर्धशतकीय पारी के दम पर 207 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 39 ओवर में महज 133 रन पर सिमट गई। इस मुकाबले में रिशाद हुसैन ने 6 विकेट हासिल किए थे।