भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वेस्टइंडीज और आयरलैंड से होगी भिड़ंत, ये रहा पूरा शेड्यूल

इसके बाद भारत जनवरी में राजकोट में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। वेस्टइंडीज और आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज आईसीसी महिला चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम महिला टी20 विश्व कप 2024 विजेता न्यूजीलैंड पर 2-1 से वनडे सीरीज जीत के साथ बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी।

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का भारत दौराः T20 सीरीज शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

पहला T20 – 15 दिसबंर 2024 – 7:00 PM

दूसरा T20 – 17 दिसंबर 2024 – 7:00 PM

तीसरा T20 – 19 दिसंबर 2024 – 7:00 PM

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का भारत दौराः वनडे सीरीज शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

पहला वनडे – 22 दिसंबर 2024 – 1:30 PM

दूसरा वनडे – 24 दिसंबर 2024 – 1:30 PM

तीसरा वनडे – 27 दिसंबर 2024 – 9:30 AM

आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम का भारत दौराः वनडे सीरीज शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

पहला वनडे – 10 जनवरी 2025 – 11:00 AM

दूसरा वनडे – 12 जनवरी 2025 – 11:00 AM

तीसरा वनडे – 15 जनवरी 2025 – 11:00 AM