7 अगस्त 2025,

गुरुवार

मोहम्मद सिराज को BCCI का बड़ा तोहफा, ओवल की दूसरी पारी में चटकाए हर विकेट के लिए अलग से मिलेगी इतनी प्राइज मनी

Extra Prize Money to Mohammed Siraj: इंग्‍लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्‍ट में मैच जिताऊ गेंदबाजी के लिए बीसीसीआई ने मोहम्‍मद सिराज को अतिरिक्‍त प्राइज मनी देने का फैसला किया है।

भारत

lokesh verma

Aug 07, 2025

Extra Prize Money to Mohammed Siraj
ओवल टेस्‍ट जीतने की खुशी मनाते मोहम्‍मद सिराज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

BCCI gives Extra Prize Money to Mohammed Siraj: इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय युवा टीम ने अप्रत्‍याशित प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्‍म की है। भारतीय टीम की सफलता का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वह मोहम्‍मद सिराज ही होंगे, जिन्‍होंने पूरी सीरीज में सबसे ज्‍यादा ओवर फेंके और सबसे ज्‍यादा 23 विकेट अपने नाम किए। वहीं, ओवल टेस्‍ट में इंग्‍लैंड की दूसरी पारी में सिराज ने सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते पांच विकेट चटकाते हुए भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई अतिरिक्‍त प्राइज मनी देने का फैसला किया है।

हर विकेट के लिए एक लाख अलग से

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्‍लैंड की दूसरी पारी में पांच विकेट चटकाने के लिए मोहम्‍मद सिराज को अतिरिक्‍त राशि देने का निर्णय लिया है। जहां एक टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल सभी प्‍लेयर्स को बतौर मैच फीस 15-15 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं, ओवल टेस्‍ट में शानदार गेंदबाजी कर पांच विकेट चटकाने के लिए सिराज को प्रति विकेट एक लाख यानी पांच लाख रुपए अतिरिक्‍त प्राइज मनी मिलेगी।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के नंबर-1 गेंदबाज

इंग्‍लैंड दौरे पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में मोहम्‍मद सिराज ने जबरदस्‍त गेंदबाजी करते हुए सभी फैंस को अपना मुरीद बना लिया है। सिराज ने सीरीज के सभी पांचों मैच खेले और कुल 185.3 ओवर फेंके, जो दोनों टीमों में किसी भी गेंदबाज द्वारा डाले गए सबसे ज्‍यादा है। उन्‍होंने पूरी सीरीज में सर्वाधिक 23 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्‍होंने पारी में दो बार 5 विकेट हॉल और एक बार 4 विकेट हॉल लिया।

India vs England Test Series 2025

Published on:

07 Aug 2025 08:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद सिराज को BCCI का बड़ा तोहफा, ओवल की दूसरी पारी में चटकाए हर विकेट के लिए अलग से मिलेगी इतनी प्राइज मनी

