मोहम्मद सिराज को BCCI का बड़ा तोहफा, ओवल की दूसरी पारी में चटकाए हर विकेट के लिए अलग से मिलेगी इतनी प्राइज मनी

BCCI gives Extra Prize Money to Mohammed Siraj: इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय युवा टीम ने अप्रत्‍याशित प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्‍म की है। भारतीय टीम की सफलता का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वह मोहम्‍मद सिराज ही होंगे, जिन्‍होंने पूरी सीरीज में सबसे ज्‍यादा ओवर फेंके और सबसे ज्‍यादा 23 विकेट अपने नाम किए। वहीं, ओवल टेस्‍ट में इंग्‍लैंड की दूसरी पारी में सिराज ने सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते पांच विकेट चटकाते हुए भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई अतिरिक्‍त प्राइज मनी देने का फैसला किया है।