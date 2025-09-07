BCCI का लगातार तेजी से बढ़ रहा खजाना, 5 साल में इतने हजार करोड़ बढ़ गया बैंक बैलेंस

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की वार्षिक आम बैठक में मानद सचिव ने सदस्यों को अवगत कराया गया था कि 2019 में बीसीसीआई का बैंक बैलेंस 6,059 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,686 करोड़ रुपये हो गया है, यह राशि राज्य क्रिकेट संघों को देय सभी राशियों के वितरण के बाद है। इस तरह 2019 से बोर्ड ने पांच वर्षों में 14,627 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके अलावा, 2019 से, सामान्य निधि भी 3,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,988 करोड़ रुपये हो गई है, जो 4,082 करोड़ रुपये की वृद्धि है।