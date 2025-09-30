Patrika LogoSwitch to English

ACC के मुख्यालय में नहीं, मोहसिन नकवी के पास ही है एशिया कप की ट्रॉफी, BCCI ने भारत लाने के लिए बनाया ये प्लान

Asia Cup Trophy Latest News: BCCI का दावा है कि एशिया कप की ट्रॉफी ACC के मुख्‍यालय में नहीं है, वह एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास ही है। अब बोर्ड ट्रॉफी को भारत लाने के लिए योजना बना रहा है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Sep 30, 2025

Asia Cup Trophy Latest News

एसीसी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)

Asia Cup Trophy Latest News: भारत भले ही एशिया कप 2025 का चैंपियन बन गया है, लेकिन अभी तक टीम को ट्रॉफी नहीं मिल सकी है। क्‍योंकि ट्रॉफी अभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी के पास ही है। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वह एसीसी और पीसीबी के अध्‍यक्ष होने के साथ ही पाकिस्‍तान सरकार में गृहमंत्री भी हैं और हाल ही में उन्‍होंने भारत विरोधी बयान देते हुए जहर भी उगला था। अब बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी को भारत लाने की योजना बना ली है। बोर्ड इस मुद्दे को आज होने वाली एसीसी की बैठक में भी उठाएगा।

आज एसीसी की बैठक में उठेगा ट्रॉफी का मुद्दा

दरअसल, सीएनएन-न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने दावा किया है कि एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी के कब्‍जे में है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी हेडक्‍वार्टर में नहीं है। बोर्ड कहना है कि ट्रॉफी को अपने पास रखना भी अवैध है। बीसीसीआई आज मंगलवार 30 सितंबर को एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाएगा। ये बैठक आज दुबई में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। इस वार्षिक आम बैठक में एसीसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, जो पहले जुलाई में होनी थी।

मोहसिन नकवी को किया जाएगा मजबूर

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि अगर बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार होगी तो बीसीसीआई प्रतिनिधि हिस्‍सा लेंगे और औपचारिक रूप से एशिया कप ट्रॉफी लेने की मांग करेंगे। वहीं, अगर मोहसिन नकवी ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी तो इसके लिए भारत ने आगे के एक्‍शन की प्‍लानिंग कर रखी है, जिससे नकवी को घुटनों पर आने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा।

राजीव शुक्‍ला या आशीष शेलार हो सकते हैं बैठक में शामिल

बताया जा रहा है कि एसीसी की बैठक में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला या फिर पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार शामिल हो सकते हैं। शुक्ला एसीसी में बीसीसीआई के कार्यकारी बोर्ड सदस्य हैं तो वहीं शेलार बीसीसीआई के पदेन बोर्ड सदस्य हैं। बता दें कि बीसीसीआई एशिया कप ट्रॉफी के मुद्दे को एसीसी की बैठक में ही नहीं, बल्कि नवंबर में होने वाली आईसीसी की बैठक में भी उठाएगा।

Published on:

30 Sept 2025 08:06 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ACC के मुख्यालय में नहीं, मोहसिन नकवी के पास ही है एशिया कप की ट्रॉफी, BCCI ने भारत लाने के लिए बनाया ये प्लान

