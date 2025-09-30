ACC के मुख्यालय में नहीं, मोहसिन नकवी के पास ही है एशिया कप की ट्रॉफी, BCCI ने भारत लाने के लिए बनाया ये प्लान

Asia Cup Trophy Latest News: भारत भले ही एशिया कप 2025 का चैंपियन बन गया है, लेकिन अभी तक टीम को ट्रॉफी नहीं मिल सकी है। क्‍योंकि ट्रॉफी अभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी के पास ही है। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वह एसीसी और पीसीबी के अध्‍यक्ष होने के साथ ही पाकिस्‍तान सरकार में गृहमंत्री भी हैं और हाल ही में उन्‍होंने भारत विरोधी बयान देते हुए जहर भी उगला था। अब बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी को भारत लाने की योजना बना ली है। बोर्ड इस मुद्दे को आज होने वाली एसीसी की बैठक में भी उठाएगा।