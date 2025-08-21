BCCI Extends Ajit Agarkar Contract: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने उनका कॉन्ट्रेक्ट जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल जून 2023 में शुरू हुआ था। उसके बाद भारत ने आईसीसी टूर्नामेंटों में जीत का सूखा खत्म किया। 2024 में टी20 विश्व कप और इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। टेस्ट टीम में प्रभावशाली बदलाव के अलावा टीम इंडिया घरेलू मैदान पर 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में भी पहुंची थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत अगरकर का कॉन्ट्रेक्ट इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले ही नवीनीकृत किया गया था। रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी हवाले से कहा गया है कि उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने खिताब जीते और बदलाव भी देखे। बोर्ड ने उनका अनुबंध जून 2026 तक बढ़ा दिया था और उन्होंने कुछ महीने पहले इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।
बता दें कि अजीत अगरकर के नेतृत्व में भारत ने एक मुश्किल दौर देखा, जिसमें तीन दिग्गज खिलाड़ियों, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन का विदाई मैच शामिल था। ऑफ स्पिनर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, जबकि रोहित और विराट टी20 के साथ टेस्ट से अचानक संन्यास ले लिया। उनके कार्यकाल में ही शुभमन गिल टेस्ट टीम के नए कप्तान चुने गए तो सूर्यकुमार यादव को टी20 की कप्तानी सौंपी गई।
वर्तमान चयन समिति में अजीत अगरकर, एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ शामिल हैं। माना जा रहा है कि सितंबर में होने वाली वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद सीनियर चयन समिति में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। सितंबर 2021 में जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष और जनवरी 2023 में सीनियर चयन समिति में पदोन्नत हुए शरथ चार साल पूरे करेंगे। बोर्ड उनकी जगह किसी नए चेहरे को नियुक्त कर सकता है। हालांकि, ये स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड दास और बनर्जी को बरकरार रखेगा या नहीं।
बोर्ड सीनियर महिला और जूनियर पुरुष चयन समितियों के लिए भी आवेदन आमंत्रित करेगा। महिला समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड, आरती वैद्य और मिठू मुखर्जी के साथ चयनकर्ता के रूप में पांच साल पूरे करेंगी। बोर्ड के नियमानुसार सदस्य केवल पांच साल तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। जूनियर चयन समिति में तिलक नायडू, रानादेब बोस, हरविंदर सिंह सोढ़ी, पथिक पटेल और कृष्ण मोहन हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड जूनियर चयन समिति में भी कुछ बदलाव कर सकता है।