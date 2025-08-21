BCCI Extends Ajit Agarkar Contract: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने उनका कॉन्‍ट्रेक्‍ट जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल जून 2023 में शुरू हुआ था। उसके बाद भारत ने आईसीसी टूर्नामेंटों में जीत का सूखा खत्म किया। 2024 में टी20 विश्व कप और इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। टेस्ट टीम में प्रभावशाली बदलाव के अलावा टीम इंडिया घरेलू मैदान पर 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में भी पहुंची थी।