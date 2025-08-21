Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

BCCI ने चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर को दिया बड़ा तोहफा, इतने समय के लिए बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट

BCCI Extends Ajit Agarkar Contract: BCCI ने चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि उनके पद संभालने के बाद भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्‍ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। इसलिए उन्‍हें ये तोहफा दिया गया है।

भारत

lokesh verma

Aug 21, 2025

BCCI Extends Ajit Agarkar Contract
भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर। (फोटो सोर्स: IANS)

BCCI Extends Ajit Agarkar Contract: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने उनका कॉन्‍ट्रेक्‍ट जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल जून 2023 में शुरू हुआ था। उसके बाद भारत ने आईसीसी टूर्नामेंटों में जीत का सूखा खत्म किया। 2024 में टी20 विश्व कप और इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। टेस्ट टीम में प्रभावशाली बदलाव के अलावा टीम इंडिया घरेलू मैदान पर 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में भी पहुंची थी।

कॉन्‍ट्रेक्‍ट पहले ही हो चुका रिन्‍यू

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत अगरकर का कॉन्‍ट्रेक्‍ट इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले ही नवीनीकृत किया गया था। रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी हवाले से कहा गया है कि उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने खिताब जीते और बदलाव भी देखे। बोर्ड ने उनका अनुबंध जून 2026 तक बढ़ा दिया था और उन्होंने कुछ महीने पहले इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

ये भी पढ़ें

BCCI ने टीम इंडिया के प्लेयर्स के लिए शुरू किया नया ‘ब्रोंको’ टेस्ट, जानें ‘यो-यो’ से कैसे है अलग
क्रिकेट
Bronco Test

अगरकर के कार्यकाल में देखा मुश्किल दौर भी

बता दें कि अजीत अगरकर के नेतृत्व में भारत ने एक मुश्किल दौर देखा, जिसमें तीन दिग्गज खिलाड़ियों, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन का विदाई मैच शामिल था। ऑफ स्पिनर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, जबकि रोहित और विराट टी20 के साथ टेस्‍ट से अचानक संन्‍यास ले लिया। उनके कार्यकाल में ही शुभमन गिल टेस्‍ट टीम के नए कप्तान चुने गए तो सूर्यकुमार यादव को टी20 की कप्‍तानी सौंपी गई।

एस शरथ के हटने की संभावना

वर्तमान चयन समिति में अजीत अगरकर, एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ शामिल हैं। माना जा रहा है कि सितंबर में होने वाली वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद सीनियर चयन समिति में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। सितंबर 2021 में जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष और जनवरी 2023 में सीनियर चयन समिति में पदोन्नत हुए शरथ चार साल पूरे करेंगे। बोर्ड उनकी जगह किसी नए चेहरे को नियुक्त कर सकता है। हालांकि, ये स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड दास और बनर्जी को बरकरार रखेगा या नहीं।

बीसीसीआई आवेदन आमंत्रित करेगा

बोर्ड सीनियर महिला और जूनियर पुरुष चयन समितियों के लिए भी आवेदन आमंत्रित करेगा। महिला समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड, आरती वैद्य और मिठू मुखर्जी के साथ चयनकर्ता के रूप में पांच साल पूरे करेंगी। बोर्ड के नियमानुसार सदस्य केवल पांच साल तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। जूनियर चयन समिति में तिलक नायडू, रानादेब बोस, हरविंदर सिंह सोढ़ी, पथिक पटेल और कृष्ण मोहन हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड जूनियर चयन समिति में भी कुछ बदलाव कर सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

21 Aug 2025 10:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI ने चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर को दिया बड़ा तोहफा, इतने समय के लिए बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.