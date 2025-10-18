अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की मौत पर BCCI का रिएक्शन, भारतीय खिलाड़ियों ने कही ये बात

पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन (फोटो- X @PathanBhaiii)
अफगानिस्तान के साथ इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में मातम छाया हुआ है। वजह है आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 युवा क्रिकेटर्स शामिल थे। उन क्रिकेटर्स को कायराना तरीके से हमेशा के लिए नींद में सुला दिया गया। पाकिस्तान की सेना दहशतगर्दों और मासूम नागरिकों का फर्क भूलकर अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में बम की बारिश कर रही है। 3 युवा क्रिकेटर्स की मौत पर BCCI और पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स का रिएक्शन आया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने हमले की निंदा करते हुए अफगानी क्रिकेटर्स की मौत पर शोक जताया है और उनके परिवार और क्रिकेट से जुड़े सभी फैंस के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं। बीसीसीआई ने शनिवार को तीन युवा अफगानी क्रिकेटर्स की मौत पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की, जिनके नाम कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून थे।
बीसीसीआई ने पाक्तिका इलाके में सीमा पार से हुए हमले में अपनी जान गंवाने वाले कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा है कि वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB), क्रिकेट समाज और मृत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में एकजुट है और इस घिनौने कार्य और हमले की निंदा करता है। BCCI के अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने भी शोक जताया और पाकिस्तान की हरकत की निंदा की।
टीम इंडिया के दिग्गज स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, "हाल के हमले में अपनी जान गंवाने वाले युवा अफगानिस्तान क्रिकेटरों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं। इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। उनकी यादें शांति और एकता को प्रेरित करती रहें।" इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर अतुल वसन ने कहा, "ये गरीब बच्चे मर जाते हैं, जो बेहद दुखद है। यह त्रासदी है। मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन युवा जीवन की हानि बहुत दुखद है।" इसके अलावा इरफान पठान और अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने भी हमले की नींदा की और शोक जताया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग