अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की मौत पर BCCI का रिएक्शन, भारतीय खिलाड़ियों ने कही ये बात

टीम इंडिया के दिग्गज स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, "हाल के हमले में अपनी जान गंवाने वाले युवा अफगानिस्तान क्रिकेटरों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं। इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। उनकी यादें शांति और एकता को प्रेरित करती रहें।" इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर अतुल वसन ने कहा, "ये गरीब बच्चे मर जाते हैं, जो बेहद दुखद है। यह त्रासदी है। मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन युवा जीवन की हानि बहुत दुखद है।" इसके अलावा इरफान पठान और अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने भी हमले की नींदा की और शोक जताया।