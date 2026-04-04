CSK को हराने के बावजूद PBKS को दोहरा झटका, कप्तान श्रेयस समेत सभी खिलाड़ियों को भरना होगा भारी जुर्माना

आईपीएल 2026 में शुक्रवार रात चेपॉक में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। पंजाब ने पांच बार की चैंपियन टीम को हर क्षेत्र में पछाड़ते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके चलते चेन्नई को इस सीजन में एक और हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि, पारी के दूसरे हाफ में गेंदबाजों का कुछ नियंत्रण हट गया और उन्होंने काफी रन लुटाए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 210 रनों के लक्ष्य को 8 गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के बावजूद पंजाब कप्तान श्रेयस अय्यर पिछले मैच की गलती को फिर से दोहराया, जिसकी सजा अब उनकी टीम के सभी प्‍लेयर्स को भुगतनी होगी।