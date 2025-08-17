दलीप ट्रॉफी से पहले BCCI ने लगाया फास्ट बॉलिंग डेवलपमेंट कैंप…22 गेंदबाज ने लिया हिस्सा

दिलचस्प बात यह है कि इस कैंप में सुयश शर्मा और श्रेयस अय्यर भी नजर आए, जिससे संकेत मिलता है कि वह भी कोचिंग सेंटर में नियमित फिटनेस टेस्ट का हिस्सा थे। उम्मीद की जा रही है कि इस फास्ट बॉलिंग डेवलपमेंट कैंप से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों के विकल्प मिल सकते हैं। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार असमंजस में डालता नजर आया था।