तीनों फॉर्मेट में मैच विनर बनना चाहता हूं.. ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत से पहले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने भरी हुंकार

केशव महाराज ने 39 टी20 मुकाबलों में 25.84 की औसत के साथ 38 विकेट झटके। वहीं, 48 वनडे मैचों में इस खिलाड़ी ने 58 शिकार किए। टेस्ट फॉर्मेट में उनके प्रदर्शन को देखा जाए, तो महाराज ने 59 मुकाबलों की 100 पारियों में 203 विकेट अपने नाम कर लिए हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 17, 2025

Keshav Maharaj
केशव महाराज, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Keshav Maharaj: दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज नहीं खेल सके, लेकिन अब इस खिलाड़ी की नजरें टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर हैं। अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होना है, जिससे पहले केशव महाराज अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए किसी भी मुकाबले से चूकना नहीं चाहते।

केशव महाराज ने कहा, "टी20 वर्ल्ड कप 2026 मेरे लिए बहुत अहम है। फिलहाल मैं तीनों फॉर्मेट खेलकर खुश हूं। मुझे अब भी गेंदबाजी पसंद है। जब तक यह जुनून कम नहीं हो जाता, मैं अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हुए मैच विनर बनना चाहता हूं।"

जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान केशव महाराज की कमर में खिंचाव आया था, जिसके बाद वह दूसरा मुकाबला नहीं खेल सके। केशव महाराज ने स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर होने से उन्हें कोई खास असर नहीं पड़ा है।

टी20 सीरीज से बाहर बैठने के बाद केशव महाराज ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा हैं। केशव महाराज ने आगामी सीरीज को लेकर कहा, "हां, मैं इसके लिए उपलब्ध हूं। मुझे लगता है कि कोच शुक्री कॉनराड कुछ नया आजमाना चाहते हैं। उम्मीद है कि मुझे अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा।"

दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 19 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे सीरीज खेलनी है। पहला मैच केर्न्स में आयोजित होगा, जिसके बाद दोनों टीमें 22 अगस्त को मैके में अगला मुकाबला खेलेंगी। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 24 अगस्त को मैके में आयोजित होगा।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

17 Aug 2025 06:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / तीनों फॉर्मेट में मैच विनर बनना चाहता हूं.. ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत से पहले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने भरी हुंकार

