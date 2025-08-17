तीनों फॉर्मेट में मैच विनर बनना चाहता हूं.. ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत से पहले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने भरी हुंकार

Keshav Maharaj: दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज नहीं खेल सके, लेकिन अब इस खिलाड़ी की नजरें टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर हैं। अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होना है, जिससे पहले केशव महाराज अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए किसी भी मुकाबले से चूकना नहीं चाहते।