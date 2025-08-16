ऋषभ पंत के चोट के बाद BCCI का फैसला! घरेलू क्रिकेट के लिए लागू किए ‘सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट’ नियम

मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के दौरान भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फिर भी वह पहली पारी में बल्लेबाजी करने आए। ओवल में पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने शुरुआती दिन क्षेत्ररक्षण के दौरान अपने कंधे की हड्डी खिसकने के बाद अपने बाएं हाथ से स्लिंग में बल्लेबाजी की। रिपोर्ट के अनुसार, मैदान पर चोट की सीमा और गंभीरता पर डॉक्टर से परामर्श करने के बाद मैच रेफरी प्रतिस्थापन नियम पर अंतिम प्राधिकारी होगा।