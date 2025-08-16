Patrika LogoSwitch to English

लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम भारत आएगी या नहीं? केरल के खेल मंत्री ने बताया पूरा सच

Lionel Messi: केरल के खेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि लियोनेल मेसी की अन्य भारतीय राज्यों की यात्रा योजना एक निजी दौरे का हिस्सा है, जो आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) से जुड़ा नहीं है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 16, 2025

Lionel Messi
लियोनेल मेसी, फुटबॉलर, अर्जेंटीना (Photo Credit - IANS)

Lionel Messi india visit: केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुरहीमन (V. Abdurahiman) ने शनिवार को दोहराया कि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम (Argentina football team) अपने कप्तान लियोनेल मेसी के साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए नवंबर में केरल आएगी। यहां यह बता दें कि पिछले हफ्ते केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने लियोनेल मेसी की आने की उम्मीदें जगाने के बाद चल रही तमाम खबरों पर स्पष्टीकरण मांगा था।

हालांकि शनिवार को इसके जवाब में राज्य के खेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि मेसी की अन्य भारतीय राज्यों की यात्रा योजना एक निजी दौरे का हिस्सा है, जो आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) से जुड़ा नहीं है। मंत्री अब्दुरहीमन स्पष्ट किया कि अब तक अर्जेंटीना टीम ने यह नहीं कहा है कि वे केरल को नहीं आएंगे। इसके विपरीत, सरकार को नवंबर में उनके आगमन की सूचना दे दी गई है। टीम के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है।" अब्दुरहीमन ने शुरुआती प्रायोजक के हटने के बाद पैदा हुए संदेह को भी खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है कि नवंबर में यात्रा नए प्रायोजक के साथ होगी। स्पेन की मेरी यात्रा सिर्फ एएफए अधिकारियों से मिलने के लिए नहीं थी, बल्कि स्पेन की खेल परिषद के साथ तिरुवनंतपुरम में नए स्टेडियम परियोजना पर चर्चा करने के लिए भी थी।"

अमेरिका ने U-19 World Cup 2026 के लिए किया क्वालीफाई, सभी 16 टीमों पर लगी मुहर
क्रिकेट
USA Cricket

यहां यह बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में रिपोर्ट सामने आईं थी कि लियोनेल मेसी 12 दिसंबर को कोलकाता में पहुंचेंगे, 13 दिसंबर को अहमदाबाद की यात्रा करेंगे, 14 दिसंबर को मुंबई में कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 15 दिसंबर को दिल्ली के साथ यात्रा का समापन करेंगे, जहां उनके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की उम्मीद है।

इन विरोधाभासी घोषणाओं ने अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन केरल के अधिकारियों को भरोसा है कि मेसी और अर्जेंटीना टीम नवंबर में राज्य में होंगे। इसका एक कारण यह भी है कि केरल में कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया था।

उल्लेखनीय है कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन मार्केटिंग हेड लिएंड्रो पीटरसन ने दावा किया था कि डील विफल हो गई है, क्योंकि केरल सरकार अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रही। लेकिन अब अब्दुरहीमन की ओर से इस बात की पुष्टि करने के बाद कि यह आयोजन होगा, उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं।

ग्लेन मैक्सवेल ने फिर उड़ाया गर्दा, साउथ अफ्रीका के मुंह से छीन ली जीत
क्रिकेट
Glenn Maxwell

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

Sports News

Sports news In Hindi

16 Aug 2025 09:16 pm

