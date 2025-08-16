लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम भारत आएगी या नहीं? केरल के खेल मंत्री ने बताया पूरा सच

हालांकि शनिवार को इसके जवाब में राज्य के खेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि मेसी की अन्य भारतीय राज्यों की यात्रा योजना एक निजी दौरे का हिस्सा है, जो आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) से जुड़ा नहीं है। मंत्री अब्दुरहीमन स्पष्ट किया कि अब तक अर्जेंटीना टीम ने यह नहीं कहा है कि वे केरल को नहीं आएंगे। इसके विपरीत, सरकार को नवंबर में उनके आगमन की सूचना दे दी गई है। टीम के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है।" अब्दुरहीमन ने शुरुआती प्रायोजक के हटने के बाद पैदा हुए संदेह को भी खारिज कर दिया।