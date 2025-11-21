Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट पर प्रदूषण की मार, BCCI का बड़ा एक्शन, भारी स्मोग और पॉल्यूशन के चलते दिल्ली से यहां शिफ्ट हुए मैच

BCCI ने दिल्ली के हालात देखते हुए अगले हफ्ते से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट की नॉकआउट राउंड का वेन्यू बदलने का फैसला किया है। अभी तक 8 टीमों के बीच ये मैच दिल्ली में खेले जाने थे लेकिन अब बोर्ड ने इसे मुंबई में आयोजित करने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 21, 2025

दिल्ली में प्रदूषण के चलते मैच शिफ्ट हुए। (Photo-IANS)

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुषों के अंडर-23 वनडे टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले दिल्ली से मुंबई शिफ्ट कर दिए हैं। अब ये मुक़ाबले 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच मुंबई में खेले जाएंगे। जानकारी के अनुसार, BCCI ने मौखिक रूप से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को तैयार रहने को कहा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमसीए के एक अधिकारी ने बताया, "आज बीसीसीआई का फोन आया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब है, इसलिए अंडर 23 वनडे नॉकआउट मुंबई में कराए जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में क्रिकेट खेलना संभव नहीं है।"

दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में

हर साल ठंड के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। इस साल भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। मंत्रालय के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, अगले छह दिनों तक प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में रहने की संभावना है। अंडर-23 टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच शुक्रवार को वडोदरा में खेला जाएगा। नॉकआउट चरण में आठ टीमें उतरेंगी, जिसका शेड्यूल जल्द जारी होगा।

इससे पहले भी बदले गए थे मैच

प्रदूषण के चलते इससे पहले भी बीसीसीआई को बदलाव करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से प्रस्तावित पहला टेस्ट, जो दिल्ली में होना था, विरोध के बाद कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को 10 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट दिया गया।

2017 दिल्ली टेस्ट की यादें

2017 में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के दौरान भी खिलाड़ियों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी थी। उस दौरान औसत एक्यूआई 316 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। तीसरे दिन एक्यूआई 390 तक पहुंच गया था, जिसके चलते कई खिलाड़ियों को मास्क पहनकर फील्डिंग करनी पड़ी। लंकाई पेसर लाहिरू गमागे को सांस लेने में कठिनाई हुई और खेल 17 मिनट के लिए रुक गया। सुरंगा लकमल उल्टी करने के बाद ड्रेसिंग रूम लौटे और टीम के पास एक समय केवल 10 खिलाड़ी बचे थे। यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर तक मंगवाने पड़े।

भारत समेत ये चार टीमें पहुंची एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में, पढ़ें कब, कहां और कैसे देखें मैच
क्रिकेट
India A vs Oman do and die match

Updated on:

21 Nov 2025 07:34 am

Published on:

21 Nov 2025 07:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / क्रिकेट पर प्रदूषण की मार, BCCI का बड़ा एक्शन, भारी स्मोग और पॉल्यूशन के चलते दिल्ली से यहां शिफ्ट हुए मैच

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG 1st Test Lunch: पहले दिन लंच तक इंग्लैंड 105/4, स्टार्क ने झटके तीन विकेट; रूट-क्राउली बिना खाता खोल आउट

क्रिकेट

Ind vs SA 2nd Test Playing 11: गुवाहाटी टेस्ट में 2 बड़े बदलावों के साथ उतरेगा भारत! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

Ind vs SA 2nd Test Playing 11
क्रिकेट

‘सैंडपेपर’ को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद, स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसर का भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाया मजाक

Steve Smith
क्रिकेट

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर रचा इतिहास, सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंकाया

Sri Lanka vs Zimbabwe Highlights
क्रिकेट

रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को इस लीग के लिए DC ने बनाया अपना मेंटर

Shoaib Akhtar
क्रिकेट
