क्रिकेट पर प्रदूषण की मार, BCCI का बड़ा एक्शन, भारी स्मोग और पॉल्यूशन के चलते दिल्ली से यहां शिफ्ट हुए मैच

2017 में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के दौरान भी खिलाड़ियों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी थी। उस दौरान औसत एक्यूआई 316 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। तीसरे दिन एक्यूआई 390 तक पहुंच गया था, जिसके चलते कई खिलाड़ियों को मास्क पहनकर फील्डिंग करनी पड़ी। लंकाई पेसर लाहिरू गमागे को सांस लेने में कठिनाई हुई और खेल 17 मिनट के लिए रुक गया। सुरंगा लकमल उल्टी करने के बाद ड्रेसिंग रूम लौटे और टीम के पास एक समय केवल 10 खिलाड़ी बचे थे। यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर तक मंगवाने पड़े।