BCCI New President: दिल्ली को बनाया है चैंपियन, फर्स्ट क्लास में है शानदार रिकॉर्ड, जानें कौन हैं BCCI के अध्यक्ष मिथुन मन्हास

Who Is Mithun Manhas: मिथुन मन्हास दिल्ली की कप्तानी भी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने 2007-08 सीजन में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, जिसमें उन्होंने 921 रन बनाए थे। घरेलू क्रिकेट में मिथुन मन्हास का प्रदर्शन शानदार रहा है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 28, 2025

Mithun Manhas

मिथुन मन्हास बने नए BCCI अक्ष्यक्ष (फोटो- ANI)

Mithun Manhan Profile: मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का नया अध्यक्ष चुना गया है। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (J&K Cricket Association) से जुड़े पूर्व क्रिकेटर मन्हास अब रोजर बिन्नी की जगह लेंगे। बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित वार्षिक आम बैठक (Annual General Meeting) में नए पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम मुहर लगी है। राजीव शुक्ला (Rajiv Shukla) बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के मौजूदा अध्यक्ष रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष हैं।

इनके अलावा, देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहेंगे, जबकि प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। मिथुन मन्हास को जम्मू और क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) की ओर से नामित किया गया था, जहां वह बतौर प्रशासक कार्यभार संभाल चुके थे। वह पहले अनकैप्ड क्रिकेटर होंगे, जो देश की सबसे मजबूत इकाई का नेतृत्व करेंगे। 1997/98 में घरेलू क्रिकेट की शुरुआत करने वाले मिथुन मन्हास ने भारत की अंडर-19 और ए टीम का भी प्रतिनिधित्व किया।

मिथुन मन्हास दिल्ली की कप्तानी भी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने 2007-08 सीजन में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, जिसमें उन्होंने 921 रन बनाए थे। घरेलू क्रिकेट में मिथुन मन्हास का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 157 फर्स्ट क्लास मुकाबलों की 244 पारियों में 45.82 की औसत के साथ 9,714 रन बनाए। इस दौरान नाबाद 205 रन की पारी भी खेली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मिथुन के नाम 27 शतक और 49 अर्धशतक हैं।

मिथुन मन्हास का घरेलू क्रिकेट

वहीं, 130 लिस्ट-ए मुकाबलों में मिथुन मन्हास ने 45.84 की औसत के साथ 4,126 रन जुटाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 26 अर्धशतक निकले। मिथुन मन्हास ने अपने करियर में 55 आईपीएल मुकाबले खेले, जिसमें 22.34 की औसत के साथ 514 रन जुटाए। उन्होंने इस लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेला। घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद मिथुन मन्हास सीनियर टीम में स्थान नहीं बना सके।

Published on:

28 Sept 2025 03:24 pm

