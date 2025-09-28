BCCI New President: दिल्ली को बनाया है चैंपियन, फर्स्ट क्लास में है शानदार रिकॉर्ड, जानें कौन हैं BCCI के अध्यक्ष मिथुन मन्हास

वहीं, 130 लिस्ट-ए मुकाबलों में मिथुन मन्हास ने 45.84 की औसत के साथ 4,126 रन जुटाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 26 अर्धशतक निकले। मिथुन मन्हास ने अपने करियर में 55 आईपीएल मुकाबले खेले, जिसमें 22.34 की औसत के साथ 514 रन जुटाए। उन्होंने इस लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेला। घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद मिथुन मन्हास सीनियर टीम में स्थान नहीं बना सके।