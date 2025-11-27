शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद BCCI नहीं लेगा गौतम गंभीर पर कोई एक्शन, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

गुवाहाटी में सीरीज़ हारने के तुरंत बाद, मुख्य कोच गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार कहा कि वे बहाने नहीं बनाते। लेकिन लगभग 13 मिनट की बातचीत में उन्होंने कई बार युवा टीम, ट्रांज़िशन फेज़ और शेड्यूलिंग को संभावित कारणों के रूप में गिनाया। सीधे तौर पर जब उनसे पूछा गया कि इस हार की ज़िम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है, तो उन्होंने अपने अंदाज़ में तुरंत जवाब दिया, "उस ड्रेसिंग रूम में हर किसी पर, और शुरुआत मुझसे होती है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो कहे कि फलां या ढिंका पर दोष है। जिम्मेदारी उस कमरे में बैठे हर व्यक्ति की है, यही टीम स्पोर्ट की सबसे बड़ी सच्चाई है।”