Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद BCCI नहीं लेगा गौतम गंभीर पर कोई एक्शन, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद BCCI किसी भी जल्दबाज़ी में बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं है। इसके बजाय बोर्ड आने वाले दिनों में चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के साथ एक रिव्यू मीटिंग करेगा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 27, 2025

Ravi Shastri lashed out at Gautam Gambhir

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs South Africa Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है। फैंस से लेकर पूर्व खिलाड़ी तक, सभी गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम घर पर क्लीनस्वीप हुई है। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 से रौंदा था।

चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट पर कोई एक्शन नहीं

टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) किसी भी जल्दबाज़ी में बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं है। इसके बजाय बोर्ड आने वाले दिनों में चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के साथ एक रिव्यू मीटिंग करेगा। किसी बड़े बदलाव की संभावना अभी नहीं है और माना जा रहा है कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट वही खिलाड़ियों का समूह आगे भी बैक करता रहेगा, जिन पर वे पहले से भरोसा जता रहे हैं।

गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम का बुरा हाल

भारत के पास इंग्लैंड में सीरीज जीतने का मौका था। लेकिन वहां भी सीरीज 2-2 से ड्रा रही। इसे टीम के कोच गौतम गंभीर ने उपलब्धि बताया है। इसके अलावा भारत ने वेस्टइंडीज़ को घर पर हराया है। लेकिन गंभीर के टेनियोर पर नज़र डाली जाये तो उनकी कोचिंग में भारत ने तीसरी टेस्ट सीरीज हारी है। न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से घर में सीरीज़ हार के अलावा ऑस्ट्रेलिया में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी व एशिया कप ही सकारात्मक पहलू रहे।

ट्रांज़िशन फेज़ से गुजर रही टीम

बुधवार को सीरीज़ हारने के बाद जब गंभीर से पूछा गया कि क्या वे टेस्ट टीम के लिए सही कोच हैं, तो उन्होंने अपने भविष्य का फैसला बीसीसीआई पर छोड़ दिया। एक बीसीसीआई अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "बोर्ड किसी भी फैसले में जल्दबाज़ी नहीं करेगा। टीम एक ट्रांज़िशन फेज़ से गुजर रही है। जहाँ तक कोच गौतम गंभीर की बात है, उन पर हम कोई फैसला नहीं लेने वाले क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 विश्व कप तक है। चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट से बात जरूर होगी, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा।"

भारत की ओर से एक भी शतक नहीं लगा

इस सीरीज़ में भारतीय टीम की रणनीति की कड़ी आलोचना हो रही है, खासतौर पर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाज़ी पोज़िशन में बदलाव को लेकर। लंबी बल्लेबाज़ी लाइन-अप होने के बावजूद भारत बड़ा स्कोर नहीं बना सका और दो टेस्ट में एक भी शतक नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि पूरी सीरीज में सिर्फ दो ही भारतीय बल्लेबाज 100 से ज्यादा रन बना सके। धीमी और टर्न लेती पिचों पर खेलने की जिद ने भारतीय बल्लेबाज़ों की तकनीक को कमजोर कर दिया।

गौतम गंभीर ने इन्हें ठहराया जिम्मेदार

गुवाहाटी में सीरीज़ हारने के तुरंत बाद, मुख्य कोच गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार कहा कि वे बहाने नहीं बनाते। लेकिन लगभग 13 मिनट की बातचीत में उन्होंने कई बार युवा टीम, ट्रांज़िशन फेज़ और शेड्यूलिंग को संभावित कारणों के रूप में गिनाया। सीधे तौर पर जब उनसे पूछा गया कि इस हार की ज़िम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है, तो उन्होंने अपने अंदाज़ में तुरंत जवाब दिया, "उस ड्रेसिंग रूम में हर किसी पर, और शुरुआत मुझसे होती है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो कहे कि फलां या ढिंका पर दोष है। जिम्मेदारी उस कमरे में बैठे हर व्यक्ति की है, यही टीम स्पोर्ट की सबसे बड़ी सच्चाई है।”

इसके बाद वे तुरंत पहली पारी की बल्लेबाज़ी पर लौटे, खासकर तीसरे दिन के उस सेशन पर जहां भारत ने लगातार विकेट खोकर दक्षिण अफ्रीका को बढ़त सौंप दी। उन्होंने कहा, "आप लोग मैच देख रहे होंगे। 95/1 से 120/7, यह स्वीकार्य नहीं है। हम हमेशा स्पिन के खिलाफ खेल की बात करते हैं, लेकिन उस चरण में एक सीमर ने चार विकेट लिए और पहले भी हमारे साथ ऐसे पतन हुए हैं। किसी को आगे आकर यह कहना होगा, मैं इसे रोकूंगा। तीसरे दिन एक समय आप मैच पर नियंत्रण में थे, और वहाँ से बिना बोर्ड पर रन जोड़े 5-6 विकेट खो देना… इससे तो आप हमेशा पिछड़ते ही रहेंगे।”

ये भी पढ़ें

दक्षिण अफ्रीका ने हर मैच में अपनाई एक ही स्क्रिप्ट, सोते रहे गंभीर और पंत, इस प्लानिंग से किया सूपड़ा साफ
क्रिकेट
India vs South Africa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

27 Nov 2025 12:18 pm

Published on:

27 Nov 2025 11:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद BCCI नहीं लेगा गौतम गंभीर पर कोई एक्शन, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पलाश की चैट लीक करने वाली महिला आई समने, किया बड़ा खुलासा, कहा – मैंने उसे एक्सपोज किया…

क्रिकेट

हम हार गए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा… इस भारतीय दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर किया बड़ा खुलासा

R Ashwin reveals on his retirement
क्रिकेट

कोच गौतम गंभीर के बचाव में आया यह वर्ल्ड कप विनिंग दिग्गज, BCCI पर फोड़ा ठीकरा

Sourav Ganguly on Kuldeep Yadav
क्रिकेट

टीम इंडिया अब कैसे WTC फाइनल में बना सकती है जगह? समझें पूरा समीकरण

WTC 2025-27 Final Scenario for India
क्रिकेट

सिर्फ दो दिन चला टेस्ट, 27 करोड़ का हुआ नुकसान, फिर भी पर्थ की पिच को मिली ‘Very Good’ रेटिंग

Perth Pitch rated Very Good
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.