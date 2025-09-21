BCCI President Election Update: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्‍यक्ष पद के चुनाव को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व घरेलू क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बीसीसीई का अगला अध्यक्ष बनाया जाना तय हो गया है। इस पर अंतिम फैसला 28 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) में अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है, लेकिन कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मिथुन मन्हास को पहले ही शीर्ष विकल्प के रूप में चुन लिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए वह अपना नामांकन आज रविवार को दाखिल कर सकते हैं।